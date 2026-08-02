"Forsthaus Rampensau"-Star stirbt bei Autounfall: Freundin meldet sich unter Tränen

Österreich - Traurige Nachrichten aus der Reality-Welt! Mano Machinek, der an der österreichischen Ausgabe von "Forsthaus Rampensau" teilgenommen hatte, ist tot.

Maria Maksimovic meldete sich total aufgelöst in einem Video auf Instagram. © Screenshot/Instagram/@maria.maksimovic

Wie die Trashsendung und ATV am Samstag auf Instagram mitteilen, sei der TV-Teilnehmer bei einem Autounfall ums Leben gekommen. "Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen", heißt es unter anderem in dem Post.

Auch seine Freundin Maria Maksimovic bestätigte das Ableben ihres Partners auf Instagram. In einer Story schreibt sie: "Die Liebe meines Lebens ist im Himmel."

Wenige Stunden später meldete sich die Blondine völlig aufgelöst und unter Tränen in einem Video zu Wort: "Die Gerüchte sind wahr. Es stresst mich, dass alle Leute so viel wissen und ich gefühlt noch gar nichts weiß. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich."

Wann und wie der Unfall passiert sein soll, darüber gibt es noch keine Informationen. Auch der Ort des Unglücks ist noch unbekannt.

Laut seiner Freundin soll er zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer eines Porsche gesessen haben.