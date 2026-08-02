"Forsthaus Rampensau"-Star stirbt bei Autounfall: Freundin meldet sich unter Tränen
Österreich - Traurige Nachrichten aus der Reality-Welt! Mano Machinek, der an der österreichischen Ausgabe von "Forsthaus Rampensau" teilgenommen hatte, ist tot.
Wie die Trashsendung und ATV am Samstag auf Instagram mitteilen, sei der TV-Teilnehmer bei einem Autounfall ums Leben gekommen. "Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen", heißt es unter anderem in dem Post.
Auch seine Freundin Maria Maksimovic bestätigte das Ableben ihres Partners auf Instagram. In einer Story schreibt sie: "Die Liebe meines Lebens ist im Himmel."
Wenige Stunden später meldete sich die Blondine völlig aufgelöst und unter Tränen in einem Video zu Wort: "Die Gerüchte sind wahr. Es stresst mich, dass alle Leute so viel wissen und ich gefühlt noch gar nichts weiß. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich."
Wann und wie der Unfall passiert sein soll, darüber gibt es noch keine Informationen. Auch der Ort des Unglücks ist noch unbekannt.
Laut seiner Freundin soll er zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer eines Porsche gesessen haben.
Sender gibt Tod von Mano Machinek bekannt
Reality-Teilnehmerin Tara Tabitha äußert ihr Mitgefühl
Schnelle und teure Luxuswagen waren Machineks große Leidenschaft. Auf seinem Instagram-Profil sind zahlreiche Fotos zu sehen, auf denen der Österreicher neben hochpreisigen Luxuskarossen posiert. Außerdem war Machinek Ingenieur, Model und Fotograf.
"Wer Mano kannte, weiß, wie sehr er Autos, die Straße und das Freiheitsgefühl hinter dem Steuer liebte", so Maksimovic.
Das Paar nahm 2022 an der ersten Staffel von "Forsthaus Rampensau Austria" teil. Dort belegten sie den 8. Platz.
Neben vielen Freunden und Fans nahmen auch bekannte Gesichter aus der Reality-Welt Abschied von Machinek.
So kommentierte Tara Tabitha (33) unter dem Instagram-Beitrag: "Ich wünschte es wäre ein Traum, aus dem wir alle wieder aufwachen. Mein tiefstes Mitgefühl seiner Partnerin Maria, seiner Familie und seinen Freunden, und ganz viel Kraft in dieser furchtbaren Zeit."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@maria.maksimovic, forsthausrampensau