Nach tragischem Tod: Exfreundin von Liam Payne (†31) erinnert sich an letzten gemeinsamen Moment
Florida (USA) - Nur noch wenige Tage, dann jährt sich der Tod des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds Liam Payne (†31) zum ersten Mal. Kein Wunder, dass seine Ex-Partnerin aktuell besonders nachdenklich gestimmt ist.
In einem TikTok-Video erklärte Kate Cassidy (26) am Sonntag, dem 12. Oktober, dass sie ihren Schatz vor genau einem Jahr zum letzten Mal gesehen hat - als sie ihn im Urlaub verabschiedete, da sie eher nach Hause fliegen musste als er.
Zum Abschied hätten die beiden auf einer Couch gesessen. Kate hätte Liam dabei immer und immer wieder gesagt, dass sie ihn vermissen würde und wie sehr sie ihn liebe.
Der Sänger soll daraufhin nur geschmunzelt und gesagt haben, dass sie sich benehme, als würde sie ihn nie wiedersehen. Eine Erinnerung, die der jungen Frau Tränen in die Augen treibt. "Ich hatte keine Ahnung, dass dies wirklich das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehe."
Traurig fügte sie hinzu: "Man weiß einfach nie, was die Zukunft für einen bereithält."
So schrecklich das, was nur wenige Tage nach dem Abschied passierte, auch sei. Kate sei unglaublich froh, dass "Liam und ich diesen letzten Abschied hatten".
Und so appellierte sie noch einmal an ihre Follower: "Sagt euren Liebsten immer, wie sehr ihr sie liebt."
Auf TikTok teilte Kate Cassidy das Trauer-Video
Liam Payne starb nach Sturz von Balkon in Argentinien
Der "Strip That Down"-Sänger war am 16. Oktober 2024 in Argentinien vom Balkon eines Hotels gestürzt und wurde dabei tödlich verletzt. Was genau passiert ist, ist nach wie vor Teil der Ermittlungen.
Kurz zuvor soll sich Payne noch aggressiv in der Lobby gezeigt haben, stand dabei unter Drogen. Im Zusammenhang mit seinem tragischen Tod wurden bereits mehrere Personen angeklagt, darunter auch zwei Hotelangestellte.
Der Musiker und Cassidy waren seit 2022 ein Paar. Die beiden hatten immer wieder darüber gesprochen, schon bald vor den Traualtar treten zu wollen.
