Nach tragischem Tod: Exfreundin von Liam Payne (†31) erinnert sich an letzten gemeinsamen Moment

Florida (USA) - Nur noch wenige Tage, dann jährt sich der Tod des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds Liam Payne (†31) zum ersten Mal. Kein Wunder, dass seine Ex-Partnerin aktuell besonders nachdenklich gestimmt ist.

In einem TikTok-Video erklärte Kate Cassidy (26) am Sonntag, dem 12. Oktober, dass sie ihren Schatz vor genau einem Jahr zum letzten Mal gesehen hat - als sie ihn im Urlaub verabschiedete, da sie eher nach Hause fliegen musste als er.

Zum Abschied hätten die beiden auf einer Couch gesessen. Kate hätte Liam dabei immer und immer wieder gesagt, dass sie ihn vermissen würde und wie sehr sie ihn liebe.

Der Sänger soll daraufhin nur geschmunzelt und gesagt haben, dass sie sich benehme, als würde sie ihn nie wiedersehen. Eine Erinnerung, die der jungen Frau Tränen in die Augen treibt. "Ich hatte keine Ahnung, dass dies wirklich das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehe."

Traurig fügte sie hinzu: "Man weiß einfach nie, was die Zukunft für einen bereithält."

So schrecklich das, was nur wenige Tage nach dem Abschied passierte, auch sei. Kate sei unglaublich froh, dass "Liam und ich diesen letzten Abschied hatten".

Und so appellierte sie noch einmal an ihre Follower: "Sagt euren Liebsten immer, wie sehr ihr sie liebt."