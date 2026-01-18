Nach traumatischen Fehlgeburten: US-Sängerin ist erneut Mama geworden
Cheshire (Vereinigtes Königreich) - Was für schöne Nachrichten: Die ehemalige "Little Mix"-Sängerin Perrie Edwards (32) und ihr Verlobter, Alex Oxlade-Chamberlain (32), sind erneut Eltern geworden!
Dies teilten die beiden Turteltäubchen am Samstag auf ihren Instagram-Accounts mithilfe eines Schwarz-Weiß-Bildes mit.
Darauf zu sehen: das winzige Baby auf der Brust der frisch gebackenen Mama. Auf dem Rücken des Kindes liegen die Hände von Alex, Perrie und Sohnemann Axel (4).
Zwar behielt das Paar vorerst noch für sich, wann genau das Familienglück perfekt gemacht wurde. Edwards ließ es sich allerdings nicht nehmen, in der Caption des Beitrages den Namen und das Geschlecht ihres jüngsten Sprösslings zu teilen: Das kleine Mädchen heißt Alanis Valentine.
Bereits im September 2025 hatte die 32-Jährige die Neuigkeiten rund um ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, indem sie ein Video von sich, ihrem Verlobten und ihrem kleinen Sohn auf Instagram teilte und voller Stolz ihren Babybauch präsentierte.
Auf Instagram teilten Perrie Edwards und Alex Oxlade-Chamberlain die freudigen News
Perrie Edwards berichtet von zwei traumatischen Fehlgeburten
Dass die Musikerin und der Fußballspieler das kleine Kind nun endlich in den Armen halten dürfen, hat für die beiden eine ganz besondere Bedeutung.
Erst im August vergangenen Jahres hatte Edwards im Rahmen des Podcasts "We Need To Talk" von ihrer traumatischen Vergangenheit rund um das Thema Schwangerschaften erzählt.
So hatte sie vor der Geburt ihres Sohnes Axel bereits eine frühe Fehlgeburt erlitten. Und dabei sollte es leider bei keinem Einzelfall bleiben.
Ein weiteres Kind verlor sie in der 24. Schwangerschaftswoche. Diesen Tag bezeichnet die 32-Jährige auch heute noch als "den schlimmsten Tag meines Lebens".
"Ich erinnere mich, dass Freunde kurz darauf fragten: 'Wie geht es dem Baby?' Und ich darauf nur: 'Es gibt kein Baby.' Das war einfach zu viel."
Titelfoto: IMAGO / Capital Pictures