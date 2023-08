Nach Trennung: Ist Ex-GNTM-Model Cassy wieder frisch verliebt?

Was das aber genau heißt - dazu äußerte sie sich zumindest in der Fragerunde nicht mehr weiter.

Erst Anfang August hatte die Hamburgerin bekannt gegeben, wieder Single zu sein. Nach den Dreharbeiten zu " Germany's Next Topmodel " war ihr Ex-Freund immer weniger in den sozialen Netzwerken zu sehen gewesen und irgendwann schließlich gar nicht mehr auf ihrem Account aufgetaucht.

Auf die Nachfrage, wie es ihr in letzter Zeit so ging, schlug das Model dann aber auch noch andere Töne an. In den letzten Wochen sei sie körperlich nicht so fit gewesen und habe sich daher sehr mitgenommen gefühlt.

"Meine Seele braucht es jetzt echt mal, wieder fit zu sein." Dadurch, dass sie viel im Bett gelegen habe, seien auch viele Dinge aus den letzten Monaten wieder hochgekommen, die sie noch nicht verarbeitet habe, so Cassy.

Ob sie den Liebeskummer um ihren Ex-Freund vielleicht doch noch nicht so ganz überwunden hat? Ihrer Community hatte Cassy vor Kurzem noch von ihren Learnings erzählt: "Verdränge deine Gefühle nicht, heul und schrei dich aus, solange, bis keine Tränen mehr kommen", hatte sie gesagt.

Obwohl sie damals erklärte, noch nicht wieder im "Dating-Game" zu stecken, hatte sie auch da schon eine ganz genaue Vorstellung von ihrem neuen Traummann: "Tolerant, Feminist, lustig as fuck", solle er sein.