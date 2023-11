Nach Trennungsgerüchten bei Bachelor-Babe Nathalia Goncalves: Sieht der Kindsvater seinen Sohn?

Am Sonntag dann die Überraschung. Auf Nachfrage im Rahmen einen Q&As auf Instagram, machte die Brasilianerin nun reinen Tisch.

Damit aber nicht genug. Später teilte sie weiter aus: "Scheiß auf den Vater", erklärte sie. "Ich bin auch ohne Papa aufgewachsen und ich weiß, wie blöd sowas ist. Aber meine Mama hat es auch geschafft." Klingt eigentlich nach einer unschönen Trennung in aller Öffentlichkeit ... Oder doch nicht?

Der Vater ihres Kindes soll sich hinter ihrem Rücken mit seiner Ex getroffen haben, hieß es im August . Dies hätten ihr Follower auf Instagram berichtet. Außerdem habe sie es sogar mit eigenen Augen gesehen. Autsch.

Nathalia Goncalves posiert mit Söhnchen Luan. © Screenshot/Instagram/nathaliagonca1ves

Luan sehe seinen Vater jeden Tag. Die Familie lebe zusammen, so die 29-Jährige. Von einem vergangenen Drama wollte sie am Sonntag nichts wissen. "Wo denn? Ich habe nur erzählt, was vorgefallen ist und danach auch gar nicht mehr darüber gesprochen - mehr auch nicht", betonte sie.

Unter "Drama" verstehe sie etwas anderes. Zur Verdeutlichung zitierte Nathalia einen "Promiflash"-Artikel, der über eine Nacht berichtet, in der sie ihren damaligen Freund Mudi Sleiman nur im Pyjama bekleidet angeschrien und aus einem Club in Osnabrück gezogen habe. Hintergrund war, dass dieser sich wohl mit einer anderen Frau vergnügt hatte. Auch auf diesen Zwischenfall wurde sie von eifrigen Followern aufmerksam gemacht.



Als ihren Freund bezeichnete Nathalia den Kindsvater am Sonntag aber auch nicht. Paar oder nicht Paar. Die beiden scheinen sich zumindest wieder zusammengerauft zu haben.

Ob man ihn wohl demnächst auf Fotos von Luans Kindergeburtstag sehen wird? Der wird im Dezember nämlich schon ein Jahr alt.