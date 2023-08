Nach "unschöner" Trennung: Liebes-Comeback bei TV-Legende Jörg Wontorra

TV-Legende Jörg Wontorra (74) ist laut der "Bunte" wieder mit seiner Ex-Freundin Susanne Bausch (58) zusammen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Eigentlich hatte sich das Paar im vergangenen Sommer nach sechs gemeinsamen Jahren getrennt - und nach einer Liebesrolle rückwärts hatte es damals überhaupt nicht ausgesehen!

So sprach die Bremer Boutique-Besitzerin, von der das Beziehungsaus damals ausgegangen war, gegenüber der "Bunte" von einer "eher unschönen" Trennung und sagte zu einem möglichen Liebes-Comeback: "Nein danke, bestimmt nicht."

Der Sportmoderator selbst sprach zwar von einem "sehr guten freundschaftlichen Verhältnis", schob einer Wiedervereinigung aber ebenfalls einen Riegel vor: "Ich bin glücklich, so wie es ist, und mit den Frauen bin ich erst einmal durch", verdeutlichte er.

Der Grund für die Trennung sei damals gewesen, dass sie sich "in unterschiedlichen Lebensphasen" befunden hätten. So habe der 74-Jährige reisen und in seinem Haus auf Marbella (Spanien) leben, Bausch sich um ihre Modeboutique in Bremen kümmern wollen.

Was sich in der Zwischenzeit wohl verändert hat? Jedenfalls sollen die einstigen Turteltauben mittlerweile wieder ein Herz und eine Seele sein.