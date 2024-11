Nader Jindaoui allein in L.A.: Stellt der Kicker seinen Profi-Traum über seine Familie?

Louisa Jindaoui (24) hat ihren Mann bei TikTok gegen die Hater verteidigt. © Screenshot/TikTok/jindaouis (Bildmontage)

In den sozialen Medien entwickelte sich daraufhin ein Shitstorm, wie der Kicker seine Familie im Stich lassen könne. Dem schob die 24-Jährige jetzt bei TikTok aber einen Riegel vor und verteidigte ihren Mann.

In dem Video erklärte die Influencerin, warum sie die Heimreise ohne ihren Geliebten angetreten hat. "Wir sind zurück nach Deutschland geflogen, weil wir in Amerika nur für zwei Wochen bleiben sollten". Daraus sind dann aber schließlich zwei Monate geworden.

In dieser Zeit mussten sie aber immer wieder ihre Unterkunft wechseln, was mit den Kids nicht so einfach war, sodass Louisa selbst schließlich vorschlug, erst einmal nach Hause zu fliegen, "bis wir Klarheit haben mit dem Verein".

Der Abschied sei sehr traurig gewesen, "weil wir nie länger als eine Woche voneinander entfernt waren und die Entfernung auch noch nie so groß war", berichtete die YouTuberin weiter.

Sie sei übrigens auch nicht allein mit den Kids geflogen, wie viele vermuteten. Zudem wurde Louisas Aussage zufolge der Vorwurf erhoben, dass sie jetzt "eine alleinerziehende Mutter" sei "und Nader, der Böse, stellt seine Träume über seine Familie".