Diese Frau schwärmt von Naddel und macht ihr ein Job-Angebot

Nadja "Naddel" Abd el Farrag (58) hat bereits früher als Schlagersängerin am Ballermann gearbeitet. © Screenshot/Instagram/nadjaabdelfarrag_official

Erst kürzlich stand die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) gemeinsam im Ton-Studio und trällerte den Rex-Gildo-Hit "Fiesta Mexicana" ins Mikrofon. Für Naddel war es eine Rückkehr in alte Gefilde, schließlich stand sie schon früher auf der Bühne und trat unter anderem am Ballermann auf.

Und genau dorthin könnte es die 58-Jährige nun wieder verschlagen. Denn Marion "Krümel" Pfaff (50), der auf Mallorca "Krümels Stadl" gehört, bot ihr bereits einen Job an, auch wenn ihre letzte Zusammenarbeit böse endete.

"Ich habe Nadja über mehrere Jahre gebucht in 'Krümels Stadl'. Sie war immer ein großer Publikumsmagnet bei uns", erinnerte sich Pfaff im Interview mit Bunte.de. "Vor allem in den Monaten, in denen eher älteres Publikum kommt, die ganz Jungen kennen sie nicht mehr so gut. Aber ich würde sie ab September sofort wieder buchen."

In der Vergangenheit habe sich Naddel immer sehr nah an ihren Fans gezeigt. "Für uns im Stadl war sie ein Super-Act. Sie stand auf der Bühne und die Leute drängten sich im Lokal, um sie zu sehen", erklärte die Kneipen-Besitzerin.

Warum das so war, konnte die 50-Jährige ebenfalls erklären. "Jeder kennt Naddel und viele wollen sehen: Kann sie was, wie funktioniert sie auf der Bühne, kann sie einen Song performen?", beschrieb Pfaff das Phänomen. "Man kann sagen, 50 Prozent der Zuschauer sind aus Neugierde gekommen und die anderen 50 Prozent, weil sie sagen: Wir finden Naddel toll und wir finden es super, dass man sie auch mal live erleben kann und nicht nur in der Presse."