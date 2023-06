Naddel sorgt bei TV-Auftritt mit ihrem Millionär für Verwirrung: "War sie betrunken?"

Hamburg - Ein merkwürdiger Auftritt: Nadja Abd el Farrag (58) und ihr Unterstützer, Multi-Millionär Andreas Ellermann (57), waren am Freitagnachmittag in der Sat.1-Sendung "Volles Haus" zu Gast.

Die einstige "Peep!"-Moderatorin wollte den Auftritt darüber hinaus dafür nutzen, um klarzustellen, dass man sich keine Sorgen um sie machen müsse. "Mir geht es in letzter Zeit wieder gut", unterstrich die 58-Jährige.

Zuletzt war immer wieder gemutmaßt worden, dass auch Naddel, die von Ellermann unterstützt wird, etwas mit dem Liebes-Aus zu tun gehabt haben könnte. In der Sendung stellten die beiden allerdings klar: "Wir sind kein Paar."

Finanziell müsse sich Blanco - zumindest bis Jahresende - aber trotzdem keine Sorgen machen. "Sie bekommt Geld von mir", bestätigte der Immobilien-Millionär. Zudem wohne die 52-Jährige aktuell bekanntlich in seinem Haus, während er mit einem Hotel vorliebnehme.

Blöd nur, dass die einstige Skandalnudel mit ihrem Auftritt eher für das Gegenteil gesorgt haben dürfte - so machte sie einen ziemlich verwirrten und aufgeregten Eindruck. Insbesondere gegen Ende des Gesprächs mit Moderator Chris Wackert (34) sorgte Naddel für Verwunderung,

Sie erklärte wild gestikulierend: "Wir müssen es irgendwie wieder hinkriegen, dass er wieder in sein eigenes Haus zurückkehren kann. Aber sie will nicht raus." Kurz darauf legte sie nach: "Ich habe ihr nichts getan. Ich will nicht, dass er [Ellermann, Anm. d. Red.] depressiv wird."

Im Netz sorgte Naddels Auftritt auch sogleich für Fragezeichen. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung schrieb ein User: "Was stammelte Nadja denn da? Ihr scheint es jawohl überhaupt nicht gutzugehen. War sie betrunken?" - das war sicher nicht das Ziel der Ex von Dieter Bohlen (69)!