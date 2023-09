Naddel löst ihr Versprechen und holt Grilltermin für Ellermann-Stiftung nach

Hamburg - Endlich Sommerfest! Multimillionär Andreas Ellermann (58) hat gemeinsam mit seiner besten Freundin Nadja Abd el Farrag (58) zur versprochenen Grillparty der Andreas-Ellermann-Stiftung eingeladen. Für die Bedürftigen stellten sich die beiden Entertainer persönlich an den Grill.

Gesagt, getan! Diese Woche war es endlich so weit und Naddel geglückte laut TAG24 -Informationen rund 60 Bedürftige im Garten des Stiftungshauses in Geesthacht bei Hamburg mit Würstchen und Kartoffelsalat.

Bereits im Juni hatte der Immobilienunternehmen zu einem Grillfest mit Naddel eingeladen. Damals hatte die Dieter-Bohlen -Ex den Termin aber kurzfristig wegen schlimmer Rückenschmerzen sausen lassen . Die geladenen Gäste waren sichtlich enttäuscht, weshalb die 58-Jährige versprochen hatte, das Event nachzuholen.

Die Gäste des Grillfestes der Ellermann-Stiftung freuten sich über Sonnenschein, Würstchen, Musik, Salate und Naddels Anwesenheit. © Lenthe-Medien

Andreas Ellermann gründete seine Stiftung, um sich gegen Altersarmut einzusetzen und die Folgen für die Betroffenen abzumildern.

Naddel ist seit einem halben Jahr Botschafterin davon. Noch in diesem Jahr sollen Bedürftige von dem Stiftungsgründer und Ex von Patricia Blanco (52) nach Wien eingeladen werden. Auch Naddel wird dabei sein und die Teilnehmenden betreuen: "Da werde ich ihnen alles zeigen, da bin ja die absolute Expertin. Ich freue mich schon", sagte sie gegenüber der Bild. Schließlich habe sie lange in Österreich gelebt.

Im kommenden Jahr gibt es für die Andreas-Ellermann-Stiftung Grund zum Feiern: Im Mai 2024 findet das zehnjährige Stiftungsjubiläum statt.

In den vergangenen Jahren seien bereits mehr als 500.000 Euro bei diversen Veranstaltungen der Stiftung zusammengekommen. Das gesamte Geld sei Betroffenen zugutegekommen.

Bei den Events für den guten Zweck traten unter anderem Volkssänger Heino und andere Prominente auf.