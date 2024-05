Wird das der letzte Auftritt von Naddel sein? "Versucht ihre Krankheit in den Griff zu bekommen!"

Hamburg - Seit rund einem Jahr machen Nadja "Naddel" Abd el Farrag (58) und Entertainer Andreas Ellermann (59) gemeinsame Sachen. Doch jetzt will sich die Ex von Dieter Bohlen (70) erneut aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Nadja Abd el Farrag (58) und Entertainer Andreas Ellermann (59) am Dienstag zusammen im "Ellermann's Stiftunghaus". Naddel will sich zwar aus der Öffentlichkeit zurückziehen, aber der Stiftung treu bleiben. © Lenthe-Medien

Nach Angaben von Ellermann ist der "Schlagermove" am 24. Mai Naddels vorerst letzter Auftritt. "Nadja versucht ihre Krankheit in den Griff zu bekommen und ihr Leben zu ordnen. Dabei ist sie auf einem guten Weg und ich wünsche ihr viel Erfolg."

Ihre in der Vergangenheit negativ aufgefallenen – mutmaßlichen – Alkohol-Auftritte schrieb der Multimillionär ihrem ADHS zu. "Nadja hat nie irgendwelchen Alkohol getrunken. Sie hat immer Apfelschorle bestellt", unterstrich Ellermann damals.

Unter seiner Fittiche habe die Sängerin acht Kilo zugenommen, nachdem er sie vor einem Jahr "in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden" habe.

Durch ihre gemeinsame Arbeit – sie coverten unter anderem "Fiesta Mexicana" von Schlager-Legende Rex Gildo (†63) und traten damit unter anderem beim vergangenen Schlagermove auf – habe er ihr wieder eine Aufgabe gegeben.

Doch was sagt Naddel selber? "Mir geht es gut", so die 58-Jährige am Dienstag im Beisein Ellermanns. "Ich komme noch einmal zurück auf die Bühne und werde mit Andreas zusammen auf dem Schlagermove performen."