Nächstes Eklat-Video von Oliver Pocher: Das sagt Christian Wolf zu Beleidigungen gegen Übergewichtige
Zypern/Köln - Christian Wolf (30) gegen Oliver Pocher (48)! Der Fitness-Unternehmer hat sich nun erstmals nach dem FIBO-Eklat um seinen Erzfeind Pocher zu Wort gemeldet und dabei um sich geschossen.
Nach einem kurzen Rückblick des Comedian - als Christian Wolf verkleidet - von der FIBO, in dem sich der Fünffach-Papa munter über Übergewichtige lustig macht, widmet sich Wolf der Thematik.
"Es gehört schon wirklich ein großes Stück Doppelmoral und Dummheit dazu dicke Menschen zu beleidigen, wenn man selbst (...) die Abnehmspritze nutzen musste", lautet der erste Vorwurf des Unternehmers.
Wie der 30-Jährige erklärt, seien Proteinshakes - über die der Comedian dauerhaft herzieht - ein wichtiger Sidekick der Abnehmspritze, "damit man nicht wie so ein Lauch endet wie Pocher."
In seinem rund zweiminütigen Video stellt der Mitgründer von "More Nutrition" ebenfalls klar, dass die Abnehmspritze für Betroffene ein "super hilfreiches Medikament sei", das nicht zu verteufeln sei.
Christian Wolf läd zu Podcast-Clash ein
Abermals bringt Olli Pocher in seinem sarkastischen FIBO-Rückblick auch seine Ex-Frau Amira, die inzwischen zu den Werbegesichtern von "More" gehört, und seine Kinder mit ins Spiel.
Für Fitness-Unternehmer Wolf ein absolutes No-Go. "Auch die Kommentare zu Ex-Frau und Kinder - da weiß ich nicht, ob er der Richtige ist, der sich dazu äußern sollte", hält er fest.
Denn: Seiner Ansicht nach habe der Moderator monatelang "geheult und seine Ex-Frau permanent beleidigt, nur weil sie einen besseren Typen genommen hat."
Eine finale Aussprache zwischen beiden Alphatieren steht - trotz der neuesten Anfeindungen - weiterhin im Raum. "Lieber Oliver, meine Einladung gilt bis heute. Du reagierst nicht auf meine Podcast-Einladung. Du traust dich nicht - stattdessen willst du lieber mit mir eine komische Live-Show machen und Spiele spielen."
Auf der Fitnessmesse in Köln war es zuletzt sogar zum Rauswurf-Eklat um Olli Pocher gekommen. Nach einer Instagram-Story von Pocher hatte der Sicherheitsdienst von Christian Wolf kurzen Prozess mit dem Comedian gemacht und ihn aus der Halle geschmissen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/Christian Wolf