Nächstes TV-Projekt bei Peggy Jerofke? Fan entlockt ihr interessantes Detail um Hochzeit

In einer Fragerunde wurde die Mama der kleinen Josephine (5) kurz vor dem Wochenende damit konfrontiert, ob sie sich vorstellen könne, ihre Hochzeit per TV-Kamera begleiten zu lassen oder ob sie den schönsten Tag ihres Lebens ganz für sich privat verbringen möchte.

Die Auswanderin zeigt sich immer von ihrer bestgekleideten Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Ein Endergebnis verriet Peggy in ihrer Instagram-Story aber vorerst noch nicht. Ohnehin ist unklar, wann genau Peggy und Steff in ihrer Wahl-Heimat vor den Altar schreiten werden.

Ganz klar dagegen ist allerdings die Rückkehr in die Schule für Töchterchen "JJ". Eine Userin hatte von Peggy nämlich wissen wollen, wann es für die Fünfjährige zurück auf die Schulbank geht.

Anfang September wird der Alltag im Hause Jerofke/Jerkel demnach wieder geregelter sein.

In den will Peggy, die 2008 nach Mallorca ausgewandert ist, auch schon bald wieder jede Menge Sport integrieren. "Momentan mach' ich leider gar keinen Sport, aber wenn es wieder ruhiger wird und hier die Hauptsaison vorbei ist, geht es definitiv wieder los", kündigte sie an.

Zuvor stehen aber wohl erst die Arbeit im "Tiki Beach" und die ersten Planungen zu ihrer künftigen Traumhochzeit an.