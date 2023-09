Naomi Campbell schockt mit Geständnis: Sie hätte sich fast umgebracht!

Ex-Supermodel Naomi Campbell (53) war drogenabhängig. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

In der neuen Dokumentation "The Super Models", die auf Apple TV+ ausgestrahlt wird, nimmt Naomi Campbell kein Blatt vor den Mund.

Gemeinsam mit ihren Model-Kolleginnen Cindy Crawford (57), Linda Evangelista (58) und Christy Turlington (54) erzählt die Laufsteg-Legende in dem Format von ihrem bahnbrechenden Karriereweg und enthüllt dabei auch erschreckende Details ihres Lebens abseits des Ruhms und der schillernden Modewelt.

So sei die 53-Jährige in ihren frühen Modeltagen schwer alkohol- und drogenabhänigig gewesen und habe sich durch die Sucht nach eigener Aussage "langsam umgebracht", berichtete unter anderem die britische Daily Mail.



Demnach soll Campbell in den 90er-Jahren in die Drogensucht abgerutscht sein, weil sie versucht habe, mit ihren privaten Problemen fertig zu werden.



Neben schweren Kindheitstraumata, die die heutige Zweifach-Mama damals belasteten, habe vor allem der Tod eines engen Freundes ihr den Boden unter den Füßen weggezogen und sie noch tiefer in die gefährliche Sucht getrieben: Der Mord an Star-Designer Gianni Versace (†50), der 1997 vor seinem Haus in Miami Beach erschossen worden war.

Dieser schwere Verlust habe Naomi das Herz gebrochen und sie in eine tiefe Trauer gestürzt, die sie mithilfe der Drogen habe vergessen wollen: "Du denkst: 'Oh, das wird diese Wunde heilen.'"