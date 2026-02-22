Trauer um "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane: Seine Freundin teilt bewegende Fotos

Los Angeles (USA) - Familie, Freunde und Fans trauern um "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (†53) . Nun nimmt auch die Freundin des beliebten Schauspielers auf rührende Weise Abschied.

Eric Dane wurde nur 53 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/janellshirtcliff

Statt schwerer, bedrückender Abschiedsworte wählt Janell Shirtcliff (42) unbeschwerte Schnappschüsse aus glücklichen Zeiten, um ihrem verstorbenen Partner Tribut zu zollen.

In ihrer Instagram-Story teilte die Fotografin am Samstag eine emotionale Fotoreihe mit privaten Aufnahmen, die das Liebesglück des Paares in intimen Momenten zeigt.

Zwischen Kuschel-Selfies und Pärchenbildern geht ein Foto dabei besonders ans Herz: Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt den TV-Star herzlich lachend, mit einem glücklichen Strahlen auf dem Gesicht - genau so, wie Shirtcliff ihren geliebten Partner wohl für immer in Erinnerung behalten möchte.

Die berührenden Fotos lässt die Filmemacherin für sich sprechen. Ihre letzten Worte an Eric sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.