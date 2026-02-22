Trauer um "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane: Seine Freundin teilt bewegende Fotos
Los Angeles (USA) - Familie, Freunde und Fans trauern um "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (†53). Nun nimmt auch die Freundin des beliebten Schauspielers auf rührende Weise Abschied.
Statt schwerer, bedrückender Abschiedsworte wählt Janell Shirtcliff (42) unbeschwerte Schnappschüsse aus glücklichen Zeiten, um ihrem verstorbenen Partner Tribut zu zollen.
In ihrer Instagram-Story teilte die Fotografin am Samstag eine emotionale Fotoreihe mit privaten Aufnahmen, die das Liebesglück des Paares in intimen Momenten zeigt.
Zwischen Kuschel-Selfies und Pärchenbildern geht ein Foto dabei besonders ans Herz: Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt den TV-Star herzlich lachend, mit einem glücklichen Strahlen auf dem Gesicht - genau so, wie Shirtcliff ihren geliebten Partner wohl für immer in Erinnerung behalten möchte.
Die berührenden Fotos lässt die Filmemacherin für sich sprechen. Ihre letzten Worte an Eric sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Eric Dane blieb bis zu seinem Tod mit der Mutter seiner Kinder verheiratet
Eric Dane, der vor allem als TV-Arzt unter den Spitznamen "McSteamy" und "McSexy" Bekanntheit erlangt hatte, war am Donnerstag nach seinem schweren Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS verstorben.
Erst im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler seine unheilbare Diagnose öffentlich gemacht, bevor er sich nur wenig später erstmals mit seiner Freundin Janell Shirtcliff auf dem roten Teppich zeigte.
Trotz seiner Beziehung zu der Regisseurin blieb der Zweifachvater bis zu seinem Tod mit seiner Ehefrau und der Mutter seiner beiden Töchter, Rebecca Gayheart (54), verheiratet.
In seinem letzten Interview vor seinem Tod bekräftigte Dane seine tiefe Liebe zu seinen Kindern und seiner Frau. Er werde "nie eine andere Frau so sehr geliebt haben wie Rebecca".
