Liebes-Klartext von Jill Lange: Sie hat sich von Freund Marvin getrennt

Köln - Die tagelange Funkstille hat ein Ende! Realitystar Jill Lange (25) ist nach mehreren Tagen Sendepause wieder in Erscheinung getreten und hat traurige Liebes-Nachrichten verraten.

Mit sechs nüchternen Zeilen erklärt Jill Lange auf Instagram die Trennung von Freund Marvin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jill Lange

Sichtlich bedröppelt und niedergeschlagen hat sich die 25-Jährige am Sonntag bei ihrer Instagram-Community gemeldet und vom romantischen Worst-Case-Szenario berichtet.

Denn: Sie hat sich nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung von Freund Marvin getrennt!

In einem relativ überschaubaren Statement begründet die ehemalige DSDS-Teilnehmerin die jüngste Funkstille auf ihrem Kanal. "Hier ist es gerade relativ still. Das liegt daran, dass ich gerade durch eine Trennung gehe. Ich habe mich von Marvin getrennt und es ist für beide nicht leicht."

Näher ins Detail und Hintergründe zur Trennung ausplaudern wolle sie derzeit aber noch nicht. Dafür sei sie aktuell nicht in der Lage und zu sehr mit Gedanken beschäftigt.