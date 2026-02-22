Liebes-Klartext von Jill Lange: Sie hat sich von Freund Marvin getrennt
Köln - Die tagelange Funkstille hat ein Ende! Realitystar Jill Lange (25) ist nach mehreren Tagen Sendepause wieder in Erscheinung getreten und hat traurige Liebes-Nachrichten verraten.
Sichtlich bedröppelt und niedergeschlagen hat sich die 25-Jährige am Sonntag bei ihrer Instagram-Community gemeldet und vom romantischen Worst-Case-Szenario berichtet.
Denn: Sie hat sich nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung von Freund Marvin getrennt!
In einem relativ überschaubaren Statement begründet die ehemalige DSDS-Teilnehmerin die jüngste Funkstille auf ihrem Kanal. "Hier ist es gerade relativ still. Das liegt daran, dass ich gerade durch eine Trennung gehe. Ich habe mich von Marvin getrennt und es ist für beide nicht leicht."
Näher ins Detail und Hintergründe zur Trennung ausplaudern wolle sie derzeit aber noch nicht. Dafür sei sie aktuell nicht in der Lage und zu sehr mit Gedanken beschäftigt.
Jill Lange liefert kurzes Video-Statement
So ganz ohne Videobotschaft wollte sie sich dann aber doch nicht wieder von der Bildfläche verabschieden. Nur kurz nach ihrem ersten Statement meldet sich Jill schließlich per kurzem Clip bei ihren Fans.
"Ich sag jetzt nur ein paar Worte dazu - aber nicht viel", leitet sie ein. Tatsächlich sei zwischen ihr und Marvin nichts vorgefallen, was die Trennung ausgelöst hätte, beteuert sie.
"Also, es ist alles friedlich abgelaufen und nichts passiert oder etwas Bestimmtes, was dazu geführt hat." Stattdessen hätte es unterm Strich einfach nicht mehr gereicht, erklärt sie. Trotzdem blicken Marvin und sie mit viel Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück.
"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen - nur es hat halt einfach nicht mehr gereicht", bekommt Jill am Ende noch heraus, ehe die Story abrupt endet.
Ende 2024 hatten Jill und Marvin ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem die Sängerin ihren Freund kurz zuvor erstmals auf Instagram gezeigt hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jill Lange