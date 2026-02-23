 720

Nach Ehe-Aus mit Samira: Yasin Cilingir wieder neu verliebt?

Yasin erklärt nach der Trennung von Samira Cilingir, dass er sich nicht neu verliebt hat und es ihm nach dem Ehe-Aus gut gehe.

Von Jana Steger

Hamburg/Memmingen - Im Herbst 2025 wurde bekannt: Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) ist gescheitert. Doch hat sich der Familienvater bereits wieder neu verliebt?

Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) ist im Herbst 2025 offiziell gescheitert.  © Screenshot Instagram/yasin_ca

Genau diese Frage interessiert auch seine Community. In einer Q&A-Runde auf Instagram hat Yasin dazu eine ganz klare Antwort. Auf die Frage, ob er wieder neu verliebt sei, schreibt er: "Nein. Ich konzentriere mich nur auf mich und die Kids und mehr nicht."

Schließlich hat das Ex-Paar einen gemeinsamen Sohn Malik (5) und Tochter Medina (2). Trotz Trennung sehen sich die beiden zum Wohle der Kinder häufig, gaben beide Elternteile in der Vergangenheit zu verstehen.

Nicht nur zu einer nicht vorhandenen neuen Liebe, auch zum Trennungsgrund von Samira äußert sich der 34-Jährige. "Es gab zu viele Baustellen … Von beiden Seiten. Bevor man gemeinsam wachsen kann, muss man erstmal sich selbst sortieren."

Diesen Punkt hätten sie nach Angaben von Yasin allerdings nie erreicht. "Manchmal ist Trennung kein Verlust, sondern Ehrlichkeit", gesteht der Familienvater weiter.

Yasin Cilingir nach Trennung: "Endlich keine kranken Streits mehr"

Die beiden lernten sich Ende 2019 in der dritten Staffel von "Love Island" kennen und lieben.  © Screenshot Instagram/yasin_ca

Generell scheint es dem 34-Jährigen nach der Trennung aber gutzugehen. "Endlich keine kranken Streits mehr. Ich habe mich selbst wiedergefunden, alles sortiert, Kopf klar."

So treibe Yasin unter anderem viel Sport und zeigt sich dankbar, dass er nach eigenen Angaben nun auf dem richtigen Weg sei. "Erst mal muss man sich selbst reinigen, bevor es wieder läuft."

Neben dem Sport habe er noch eine weitere Aktivität für sich entdeckt, die ihm helfe, einfach mal abzuschalten. "Eisbaden tat mir immer gut in Situationen, wenn ich meinen Kopf nie freibekommen habe", erklärt er abschließend.

Titelfoto: Screenshot Instagram/yasin_ca

