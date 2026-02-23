Nach Ehe-Aus mit Samira: Yasin Cilingir wieder neu verliebt?

Hamburg/Memmingen - Im Herbst 2025 wurde bekannt: Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) ist gescheitert . Doch hat sich der Familienvater bereits wieder neu verliebt?

Die Ehe von Yasin (34) und Samira Cilingir (28) ist im Herbst 2025 offiziell gescheitert. © Screenshot Instagram/yasin_ca

Genau diese Frage interessiert auch seine Community. In einer Q&A-Runde auf Instagram hat Yasin dazu eine ganz klare Antwort. Auf die Frage, ob er wieder neu verliebt sei, schreibt er: "Nein. Ich konzentriere mich nur auf mich und die Kids und mehr nicht."

Schließlich hat das Ex-Paar einen gemeinsamen Sohn Malik (5) und Tochter Medina (2). Trotz Trennung sehen sich die beiden zum Wohle der Kinder häufig, gaben beide Elternteile in der Vergangenheit zu verstehen.

Nicht nur zu einer nicht vorhandenen neuen Liebe, auch zum Trennungsgrund von Samira äußert sich der 34-Jährige. "Es gab zu viele Baustellen … Von beiden Seiten. Bevor man gemeinsam wachsen kann, muss man erstmal sich selbst sortieren."

Diesen Punkt hätten sie nach Angaben von Yasin allerdings nie erreicht. "Manchmal ist Trennung kein Verlust, sondern Ehrlichkeit", gesteht der Familienvater weiter.