Achtung, Single-Männer: Das geht für Natascha Ochsenknecht gar nicht!

Natascha Ochsenknecht (58) ist seit vier Jahren Single. Sie weiß genau, was sie nicht will. © Sven Hoppe/dpa

Nach eigener Aussage ist das letzte Date schon "ewig her", denn die 58-Jährige weiß genau, was sie will bzw. nicht will. Gefragt nach ihren fünf No-Gos ist das TV-Gesicht kaum zu bremsen.

Interessierte Männer sollten sich wohl besser einen Zettel und Stift besorgen. Die Mängelliste ist ziemlich lang:

"Ungepflegt, schlechte Zähne, Fingernägel knabbern, laut sein, überheblich, Besserwisser, Rassist, humorlos, Kinderhasser, geizig", berichtet Natascha bei einer Fragerunde auf Instagram.

Obwohl schon doppelt so viel wie eigentlich verlangt, ließe sich die Liste noch erweitern. "Mehr als fünf und ich könnte noch einiges aufzählen!", gibt die Power-Blondine mit einem lachenden Emoji bekannt.

Ein Thema schien 253.000 Followern offenbar besonders unter den Nägeln zu brennen, bissen da aber auf Granit. "Diese werde ich nicht beantworten. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles dafür getan habe, damit alle Menschen glücklich sind. Funktioniert leider nicht immer."