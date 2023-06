Natascha Ochsenknecht ätzt gegen "Fake-Supermütter": Mobbing gegen Cheyenne?

Im Internet muss sich Cheyenne Ochsenknecht (22, l.) viel Kritik gefallen lassen. Das findet Mama Natascha (58) überhaupt nicht in Ordnung. © Screenshot/Instagram/cheyennesavannah, Screenshot/Instagram/nataschaochsenknecht (Bildmontage)

Mit gerade einmal 22 Jahren ist Cheyenne Ochsenknecht bereits zweifache Mutter. Im Mai 2021 kam Töchterchen Mavie zur Welt, Anfang Mai verkündeten die Influencerin und ihr Mann Nino Sifkovits (27) die Geburt des kleinen Matteo.

In den sozialen Medien lässt Cheyenne ihre rund 608.000 Follower seither ausgiebig an ihrem Familienglück auf dem Chianinahof in der Steiermark teilhaben. Von Komplikationen bei der Geburt bis zu schlaflosen Nächten - die Fans sind hautnah dabei.

Dafür muss sich die 22-Jährige regelmäßig auch den einen oder anderen fiesen Kommentar anhören. Kürzlich platzte dem Ochsenknecht-Küken deshalb der Kragen.

"Das hat mich so aufgeregt, dass es einfach so dumme Frauen gibt!", wetterte Cheyenne in ihrer Story auf Instagram. Für sie gehöre es dazu, auch als Mutter nicht nur auf "heile Welt" zu machen.

Unterstützung erhielt Cheyenne nun von ihrer eigenen Mama Natascha. Denn für die 58-Jährige steht fest: Ihre Tochter ist eine tolle Mutter! Klar, wenn es um ihren Nachwuchs geht, wird die frühere "Promi Big Brother"-Kandidatin selbst zu Löwin.