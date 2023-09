Natascha Ochsenknecht plaudert aus dem Nähkästchen: War sie eine strenge Mama?

Natascha Ochsenknecht (59) war laut eigener Aussage eine entspannte Mama mit Prinzipien. © Clara Margais/dpa

In TV-Auftritten, in den sozialen Medien und nicht zuletzt in der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" ist Natascha stets in ihrer Paraderolle als gute Seele des Ochsenknecht-Clans zu sehen.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) hat die 59-Jährige drei Kinder: Wilson Gonzalez (33), Jimi Blue (31) und Cheyenne Savannah (23). Inzwischen sind die Ochsenknecht-Sprösslinge erwachsen und verfolgen jeweils eigene Karrieren.

Natascha Ochsenknecht dürfte also das Gröbste hinter sich haben: Nun, da ihre Kinder auf eigenen Beinen stehen, kann sich die Wahlberlinerin zurücklehnen und das Geschehen mit der Gelassenheit einer dreifachen Großmutter betrachten.

Doch wie war das mit der Kindererziehung eigentlich früher, als Wilson, Jimi und Cheyenne noch klein waren? Das wollten auch die Fans bei einer Fragerunde auf Instagram wissen. Und wie gewohnt nahm Natascha bei der Antwort auf die Frage kein Blatt vor den Mund.

Zwar sei sie als Mama "entspannt" gewesen, doch zugleich seien ihre Kinder mit dem "Knigge aufgewachsen", verriet die Blondine. Wirklich wichtig seien ihr nämlich "Tischmanieren, beim Reden in die Augen schauen, höflich und respektvoll sein".