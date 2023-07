Natascha Ochsenknecht verrät: Das steckt hinter den Namen ihrer Kinder

Berlin - Natascha Ochsenknecht (58) hat sich am Freitag während einer Zugfahrt nach Hannover einigen Fragen ihrer Follower bei Instagram gewidmet. Dabei sind auch die Namen ihrer Kinder zur Sprache gekommen.

Auf Nachfrage hat die Promi-Mama ihren Fans erklärt, wie es zu dieser außergewöhnlichen Auswahl der Vornamen kam, denn alle drei haben in der Tat ihre eigene Entstehungsgeschichte.

Natascha Ochsenknecht (2.v.l.) mit ihren Kindern Wilson Gonzalez (33, v.l.n.r.), Jimi Blue (31) und Cheyenne Savannah (23). © Clara Margais/dpa

Auch die Namens-Geschichte von Jimis älterem Bruders hat etwas mit der Geburt zu tun. Der 33-Jährige wollte offenbar besonders schnell das Licht der Welt erblicken. Nach Aussage von Natascha hat die Entbindung gerade einmal 15 Minuten gedauert.

Daher wählte sie seinen Zweinamen nach der Comic-Figur Speedy Gonzalez - die schnellste Maus von Mexiko. Für seinen ersten Vornamen ließ sich die TV-Moderatorin von dem US-Sänger Wilson Pikett (†64) inspirieren, der in den 1960er Jahren eine Soul-Legende war.

Und dann wäre da noch die jüngste im Bunde. Der Name Savannah steht, wie könnte es auch anders sein, ebenso mit ihrer Entbindung in Verbindung. Sie heiße "Savannah, weil sie bei der Geburt so ruhig war, wie die Savanne", erklärte ihre Mutter den Usern.

Der erste Vorname des Ochsenknecht-Kükens hängt mit dem Volksstamm der Cheyenne zusammen. "Nach den Indianern", teilte Natascha Ochsenknecht den Nutzern in ihrer Story mit, obwohl man das ja heute nicht mehr sagen dürfe.