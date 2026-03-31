Ehemalige GNTM-Villa abgebrannt! Nathalie Volk fühlt sich erleichtert

Hamburg/Los Angeles - Das war kein leichter Schritt! Nathalie Volk (29) ist zwölf Jahre nach ihrer Teilnahme an der Casting-Show " Germany's Next Topmodel " zum Ort ihres Schreckens zurückgekehrt und fand eine abgebrannte Model-Villa vor.

Nathalie Volk (27) nahm als 16-Jährige an der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" teil und kehrte nun an den Ort der ehemaligen Model-Villa zurück. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/mirandadigrande (2)

Am Dienstagmorgen meldete sich die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort und postete zunächst ein Bild von einer Brandruine in ihrer Story. Dazu schrieb sie: "Ich musste es mit eigenen Augen sehen."

Volk war an den Ort zurückgekehrt, wo sie 2014 als Kandidatin eine ihrer schlimmsten Zeiten ihres Lebens erlebt hatte. "Ich stehe hier vor der alten Topmodel-Villa. In diesen Räumen wurde ich ziemlich traumatisiert, als ich 16 Jahre alt war", erklärte sie nur wenig später in einem Video. "Da ich einfach leider Erwachsenen vertraut habe, die auf mich eigentlich aufpassen sollten."

Laut ihren Aussagen wurde sie dort nicht nur festgehalten, auch der Kontakt zu ihrer Familie in Deutschland wurde ihr verwehrt. Zudem gab es keinerlei Telefone.

Anschließend warf sie einen Blick in Richtung der Ruine. "Hier irgendwo war mein Zimmer", sagte Volk. Komischerweise sei die ehemalige Modelvilla das einzige Haus in der gesamten Straße, das abgebrannt sei, wie sie meinte.