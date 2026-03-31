Ehemalige GNTM-Villa abgebrannt! Nathalie Volk fühlt sich erleichtert
Hamburg/Los Angeles - Das war kein leichter Schritt! Nathalie Volk (29) ist zwölf Jahre nach ihrer Teilnahme an der Casting-Show "Germany's Next Topmodel" zum Ort ihres Schreckens zurückgekehrt und fand eine abgebrannte Model-Villa vor.
Am Dienstagmorgen meldete sich die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort und postete zunächst ein Bild von einer Brandruine in ihrer Story. Dazu schrieb sie: "Ich musste es mit eigenen Augen sehen."
Volk war an den Ort zurückgekehrt, wo sie 2014 als Kandidatin eine ihrer schlimmsten Zeiten ihres Lebens erlebt hatte. "Ich stehe hier vor der alten Topmodel-Villa. In diesen Räumen wurde ich ziemlich traumatisiert, als ich 16 Jahre alt war", erklärte sie nur wenig später in einem Video. "Da ich einfach leider Erwachsenen vertraut habe, die auf mich eigentlich aufpassen sollten."
Laut ihren Aussagen wurde sie dort nicht nur festgehalten, auch der Kontakt zu ihrer Familie in Deutschland wurde ihr verwehrt. Zudem gab es keinerlei Telefone.
Anschließend warf sie einen Blick in Richtung der Ruine. "Hier irgendwo war mein Zimmer", sagte Volk. Komischerweise sei die ehemalige Modelvilla das einzige Haus in der gesamten Straße, das abgebrannt sei, wie sie meinte.
Nathalie Volk berichtet über Flucht aus GNTM-Villa
Als sie eines Tages "die Schnauze voll von allem" hatte, sei sie ausgebrochen. "Weil man hat mich wirklich immer gejagt mit Kameras", blickte sie zurück. "Ihr müsst euch vorstellen, das waren erwachsene Männer, die mich verfolgt haben, mich eingesperrt haben."
Über einen Zaun war sie damals entkommen und abgehauen. "Es ist niemandem aufgefallen", erinnerte sie sich. "Jetzt ist alles weg. Bis auf die Grundmauern niedergebrannt", fuhr sie fort. "Und irgendwie fühlt sich das befreiend an."
Nach ihrer Teilnahme an GNTM hatte Volk mehrmals gegen die Sendung und Heidi Klum (52) geschossen, zuletzt im Februar, kurz nach dem Start der neuen Staffel. "Bleib in der Schule und lauf weg vor Heidi Klum", lautete ihre Warnung an alle jungen Mädchen.
Mittlerweile hat die 27-Jährige dem Model- und auch dem Schauspielbusiness den Rücken gekehrt. Aktuell absolviert sie ein Studium in medizinischen Wissenschaften mit dem Hauptfach Neurowissenschaften.
"Vielleicht werde ich Ärztin. Vielleicht setze ich endlich den Film um, den ich schon so lange mit mir herumtrage", ließ sie vor wenigen Monaten verlauten. Nur eines ist klar: Als Model wird sie nicht mehr zu sehen sein.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/mirandadigrande (2)