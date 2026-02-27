Nathalie Volk meldet sich zu Wort - und rät: "Lauf weg vor Heidi Klum"

Hamburg/Australien - Wie geht es eigentlich Nathalie Volk (29)? Um die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin, die sich mittlerweile Miranda DiGrande nennt, war es zuletzt ziemlich still geworden.

Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (29) hat sich am Freitag mal wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. (Archivfoto) © Instagram/mirandadigrande

Zwar postete die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig mal mehr, mal weniger KI-generierte Bilder von sich, zu Wort meldete sie sich aber schon seit einiger Zeit nicht mehr - bis jetzt! Am Freitag veranstaltete Nathalie mal wieder eine Fragerunde mit ihren Fans.

Dabei gab das Model unter anderem Einblick in ihren Alltag in ihrer Wahl-Heimat Australien - und verriet, dass sie sich ein Leben in der Öffentlichkeit nicht mehr vorstellen könne. "Mir ist ein echtes, privates Leben wichtig geworden", unterstrich Nathalie.

Von ihrer ursprünglichen Idee, Schauspielerin zu werden, habe sie sich mittlerweile im Großen und Ganzen verabschiedet. "So viel möchte ich gar nicht mehr drehen (...). Wenn ich etwas von mir zeige, dann nur, wenn es wirklich einschlägt", verdeutlichte die gebürtige Niedersächsin.

Sie sei nun 29 Jahre alt und verstehe langsam erst so richtig, was sie vom Leben wolle, betonte Nathalie. Ihr Rat für alle 16-jährigen Mädels? "Bleib in der Schule und lauf weg vor Heidi Klum" - mit der 52-Jährigen ist das Model seit ihrer GNTM-Teilnahme auf Kriegsfuß.