Nach Festnahme am Flughafen: Ex-GNTM-Model Nathalie Volk muss vor Gericht

Lüneburg/Frankfurt - Das Ex- GNTM -Model Nathalie Volk (27) alias Miranda DiGrande muss sich in der kommenden Woche wohl vor einem deutschen Gericht verantworten.

Das Ex-GNTM-Model Nathalie Volk (27) muss sich in Frankfurt wegen Urkundenfälschung verantworten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/mirandadigrande

Nach Informationen von Bild wurde gegen die Freundin des Versandhaus-Erben Frank Otto (66) vor dem Amtsgericht in Frankfurt Anklage wegen Urkundenfälschung erhoben.

Der Grund: Die 27-Jährige soll 2022 mit einem gefälschten Impfpass unterwegs gewesen sein.

Sie wurde vor zwei Jahren mit ihrem damaligen Freund Samuel Azarev (26) auf der Rückreise von den Malediven nach einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen festgenommen.

Nachdem ihre Personalien aufgenommen worden waren, konnte das Model den Flughafen aber wieder verlassen.

Gegen sie wurde aber ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nun eine entsprechende Strafanzeige gestellt.

Ihr damaliger Freund Samuel beendete wenig später die Beziehung zu Nathalie. Inzwischen ist die Influencerin aus Lüneburg wieder mit ihrer Jugendliebe Frank Otto zusammen.

Allerdings wohnt sie aktuell nicht bei ihm in Hamburg, sondern ist inzwischen von New York nach Australien gezogen, um dort nach eigenen Angaben Medizin zu studieren. Ob Nathalie Volk aktuell überhaupt in Deutschland weilt, ist also unklar.