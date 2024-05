Nathalie Volk bekommt Villa in Australien geschenkt, aber nicht von Frank Otto!

Hamburg/Australien - Das Ex- GNTM -Model Nathalie Volk (27) alias Miranda diGrande weilt schon seit einigen Jahren kaum noch in Deutschland.

Die Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (27) lebt mittlerweile auf großem Fuß in Australien. © Screenshot/Instagram/mirandadigrande (Bildmontage)

Nach ihrer Liaison mit dem verurteilten Totschläger Timur A. (46) in der Türkei, zog es sie zwar kurzzeitig wieder zurück nach Hamburg und dort an die Seite von ihrem langjährigen Freund Frank Otto (66). Doch kurze Zeit später zog es sie dann auch schon an die Schauspielschule nach New York, zum MMA-Training nach Thailand und zuletzt nach Australien.

Seit einem Jahr studiert sie dort bereits Biomedizinische Wissenschaften. "Ich fühle mich extrem glücklich und zufrieden", verriet sie dazu jetzt ihren Fans in einer Instagram-Story. "Es gab Höhen und Tiefen, aber ich liebe das Leben hier, besonders wegen der unglaublichen Biodiversität und der faszinierenden Tierwelt."

Sie sei inzwischen am Ende des zweiten Semesters angelangt. Nebenbei engagiere sie sich ehrenamtlich in einem Kinderkrankenhaus.

Doch wie finanziert sich die 27-Jährige eigentlich ihr Leben im Ausland und wo ist sie dort untergekommen?