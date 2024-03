"Nathalie ist nicht da": Was läuft da zwischen Frank Otto und Sandra Quadflieg?

Hamburg - Zu der Weltpremiere des neuen Disney-Musicals "Hercules" in Hamburg kamen am Wochenende zahlreiche Stars und Sternchen: Auch der Hamburger Unternehmer Frank Otto (66) zeigte sich auf dem roten Teppich und genoss anschließend die Vorstellung in der Neuen Flora – doch begleitet wurde er nicht von seiner Freundin Nathalie Volk (27).

Der Unternehmer Frank Otto (66) und die Schauspielerin Sandra Quadflieg (45) zeigten sich am Wochenende gemeinsam auf dem roten Teppich. © Jonas Walzberg/dpa

Stattdessen erschien er Arm in Arm mit der Schauspielerin Sandra Quadflieg (45), die zwar normalerweise auf keinem roten Teppich in Hamburg fehlen darf. Doch meist tritt sie dort eben eher allein auf.

Auch nach der Musical-Vorstellung wirkten die beiden sehr vertraut. Und das hat auch einen Grund, wie Frank Otto nun gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte: Denn sie beide würden viele gemeinsame Interessen teilen.

So etwa ihre Leidenschaft für Fußball. Zu Events und Fußballspielen würden sie deshalb gerne zu zweit gehen. "Alle guten Veranstaltungen machen wir … Nathalie ist ja nicht da. Wäre sie da, wäre sie auch hier", so der Unternehmer.

Demnach scheint zwischen ihm und Nathalie also alles in Ordnung zu sein, oder? Denn schon seit einigen Monaten trennen sie Tausende Kilometer.

Während Otto nach wie vor in Hamburg lebt, wohnte die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin zuletzt mal in New York, mal in Australien – und ließ dafür vor einer Woche sogar einen Gerichtstermin in Frankfurt am Main sausen.