Nazan Eckes über ihre Rolle als Mama "Ich bin eine lustige Mutter, aber ..."

Hamburg/Köln - 2022 beendete Nazan Eckes (47) ihre exklusive Zusammenarbeit mit RTL und verabschiedete sich von ihrer Fernsehkarriere . Darüber und über ihre Rolle als Mutter sprach sie in der NDR-Talkshow.

Nazan Eckes (47) sprach in der NDR-Talkshow unter anderem über ihr Karriere-Aus. © NDR/Uwe Ernst

"Wenn du von Anfang an einen Job machst, der mit Öffentlichkeit, mit Bestätigung, mit Applaus verbunden ist, mit Quoten, und du dann auf null runterfährst, dann lernst du sehr viel über dich selber", verriet die einstige RTL-Moderatorin am Freitag.

"Ich habe zu meiner großen Beruhigung gelernt, dass ich diesen Job über alles geliebt habe, dass ich das unfassbar gerne gemacht habe, dass ich total liebe, mit Menschen zu sprechen und Publikum um mich herum zu haben, aber ich brauche es nicht, um glücklich zu sein."

2014 wurde Nazan Eckes zum ersten Mal Mutter eines Sohnes. Zwei Jahre später folgte sein Brüderchen. Ihr Vater: der österreichische Maler Julian Khol (44). Die Eltern sind inzwischen nicht mehr liiert.

"Ich bin eine lustige Mutter, aber ich bin schon auch eine autoritäre Mutter", beschrieb die 47-Jährige ihren Erziehungsstil. "Ich bin einerseits ein totaler Familienmensch, möchte meine Kinder am liebsten den ganzen Tag bei mir haben und beschützen, aber ich will auch, dass sie rausgehen in die Welt."