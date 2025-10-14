Hat Nazan Eckes von Mallorca genug? Das vermisst sie an Deutschland

Palma de Mallorca (Spanien) - Mitte des Jahres sorgte Nazan Eckes (49) für eine faustdicke Überraschung: Die TV-Moderatorin ist komplett nach Mallorca ausgewandert und lebt dort mit ihren beiden Kindern und ihrem Noch-Mann Julian Khol (45) unter einem Dach. Doch hat sie inzwischen schon die Nase voll von der beliebten Ferieninsel?

Nazan Eckes (49) ist vor wenigen Monaten endgültig auf die spanische Ferieninsel Mallorca ausgewandert. © David Young/dpa

Denn in einem Gespräch mit RTL am Rande der Verleihung der Brigitte-Awards in Berlin gesteht sie, dass sie auch Dinge an Deutschland vermisst.

Aber was genau fehlt ihr denn in ihrer neuen Heimat? "Brot und die Fahrradleidenschaft der Deutschen sind cool", so die ehemalige Moderatorin des Kölner Privatsenders. Vor allem das deutsche Brot habe es ihr angetan.

Nichtsdestotrotz fühlt sich die 49-Jährige auf der Lieblingsinsel der Deutschen mittlerweile wohl.

"Das Leben dort ist sehr schön", gibt sie preis und verrät, dass sie fleißig Spanisch lerne, um sich bestens unterhalten zu können.

"Ich habe mit einer App über ein Jahr lang gelernt, um das ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt habe ich aber auch angefangen, Einzelstunden zu nehmen", gesteht die Wahl-Spanierin.

Zudem habe sie allen Mallorquinern in ihrem näheren Umfeld "die strikte Anweisung" gegeben, ausschließlich Spanisch mit ihr zu sprechen, und das klappe ebenfalls ziemlich gut.