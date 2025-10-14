Hat Nazan Eckes von Mallorca genug? Das vermisst sie an Deutschland
Palma de Mallorca (Spanien) - Mitte des Jahres sorgte Nazan Eckes (49) für eine faustdicke Überraschung: Die TV-Moderatorin ist komplett nach Mallorca ausgewandert und lebt dort mit ihren beiden Kindern und ihrem Noch-Mann Julian Khol (45) unter einem Dach. Doch hat sie inzwischen schon die Nase voll von der beliebten Ferieninsel?
Denn in einem Gespräch mit RTL am Rande der Verleihung der Brigitte-Awards in Berlin gesteht sie, dass sie auch Dinge an Deutschland vermisst.
Aber was genau fehlt ihr denn in ihrer neuen Heimat? "Brot und die Fahrradleidenschaft der Deutschen sind cool", so die ehemalige Moderatorin des Kölner Privatsenders. Vor allem das deutsche Brot habe es ihr angetan.
Nichtsdestotrotz fühlt sich die 49-Jährige auf der Lieblingsinsel der Deutschen mittlerweile wohl.
"Das Leben dort ist sehr schön", gibt sie preis und verrät, dass sie fleißig Spanisch lerne, um sich bestens unterhalten zu können.
"Ich habe mit einer App über ein Jahr lang gelernt, um das ein bisschen vorzubereiten. Und jetzt habe ich aber auch angefangen, Einzelstunden zu nehmen", gesteht die Wahl-Spanierin.
Zudem habe sie allen Mallorquinern in ihrem näheren Umfeld "die strikte Anweisung" gegeben, ausschließlich Spanisch mit ihr zu sprechen, und das klappe ebenfalls ziemlich gut.
Nazan Eckes hat weitreichende Entscheidung getroffen
Doch nicht nur privat läuft es aktuell blendend für Nazan, sondern auch beruflich scheint alles in bester Ordnung zu sein, denn nach wie vor hat sie noch einige Termine in Deutschland.
"Das ist schon ein bisschen das Schicksal arbeitender Mütter, dass man damit natürlich zurechtkommen muss. Keine Mutter ist gerne von ihren Kindern getrennt. Aber am Ende haben wir alle unsere Jobs und versuchen alles unter einen Hut zu bekommen", erklärt die 49-Jährige auf die Nachfrage, wie sie das mit den Pendeln hinbekomme.
Aus diesem Grund habe sie auch eine weitreichende Entscheidung getroffen. Denn sie habe ihre Reisen "sehr, sehr, sehr reduziert".
"Ansonsten bin ich kaum noch unterwegs. Ich bin sehr viel zu Hause. Ich mache nur noch wenig auf dem Red Carpet und sehe mich in erster Linie als Mutter und dann als selbstständige Businessfrau", stellt die TV-Moderatorin klar.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa