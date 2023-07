Heiße Urlaubsgrüße aus dem Paradies: Welche Promi-Lady steckt hier im Leo-Bikini?

Paros - Vor der Küste Griechenlands hat am Freitag eine ganz besondere TV-Moderatorin posiert und sonnige Grüße in die Heimat geschickt. Leicht bekleidet brachte die Promi-Lady ihre Fans dabei um den Verstand - aber um wen geht es eigentlich?

Aktuell tourt Nazan Eckes durch Paros in Griechenland. © Montage: Screenshot/Instagram/Nazan Eckes

Immer wieder zeigte sich die bildschöne Dunkelhaarige in den vergangenen Monaten von ihrer verführerischen Seite - na, schon eine Idee?

Die Rede ist von Nazan Eckes (47)! Die Moderatorin dürfte mit ihren frischesten Fotos ihre Community regelrecht in Schnappatmung versetzt haben.

In einem Bikini im Leoparden-Style und einem Hauch von Oberteil schickte die gebürtige Kölnerin liebe Grüße in die verregnete Heimat. "A day on a boat with fantastic view, nature & most beautiful colors 🙏", schrieb die 47-Jährige zu ihren atemberaubenden Aufnahmen.

Erst vor wenigen Tagen gab die RTL-Moderatorin bekannt, Deutschland den Rücken kehren und ihr Glück auf der Baleareninsel Mallorca suchen zu wollen.

"Ich verlagere mein Leben tatsächlich gerade Stück für Stück hierher" beschrieb sie vor Kurzem der BILD - angesprochen auf ihre Lebenspläne unter Palmen. Kein Wunder, fühlt sich die Tochter türkischer Einwanderer in der Sonne am aller wohlsten.