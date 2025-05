"NDR Talk Show": Musiker Jan Delay lüftet irres Geheimnis

Hamburg - Wer hätte das gedacht? Musiker Jan Delay (48) war am Freitagabend zu Gast in der " NDR Talk Show " und hat dort ein ganz besonderes Geheimnis ausgeplaudert.

Musiker Jan Delay (48) verfügt über eine große Sammlung getragener Sneaker. © NDR / Markus Hertrich

Wie der 48-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jan Philipp Eißfeldt heißt, im Gespräch mit den Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (52) verriet, bewahrt er alle seine Sneaker auf.

"Ich habe gecheckt, dass ich da halt einen krassen Fimmel habe und das ich mich freuen werde, wenn ich irgendwann mal die alten wieder sehen kann, auch wenn die Schrott sind", sagte Delay.

Seit er 17 oder 18 Jahre alt war, also ab dem Alter, wo der Fuß nicht mehr wächst, hat er "wirklich alle behalten". Knapp 30 Jahre später könnte der Rapper der "Beginner" die Treter also noch anziehen. Verstaut sind die einzelnen Paare in Kartons.

"Die haben sogar bei mir auf dem Boden mal eingebrochen", erinnerte sich Delay. "Das waren Profis, die haben Teppichmesser und können dann in den Karton gucken, um zu wissen, was drin ist." Gefunden hatten die Diebe aber keine neuwertigen Sneaker, sondern nur die getragenen des Künstlers. Und wie viele sind das? "Da standen ungefähr 200 Paar geile Schuhe", verriet er.