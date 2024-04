Model Neele Bronst packt über Krankheit aus: "So schlimm war es lange nicht"

Hamburg/El Gouna - Ehrliche, nachdenkliche Worte: Neele Bronst (27, " Germany's Next Topmodel ") hat sich am späten Montagabend mit einer Triggerwarnung bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

In ihrer Story erzählte sie in weißer Schrift auf schwarzem Grund, was sie aktuell belastet. "Mir fiel es schwer, es in Worte zu fassen, weshalb ich versuche, es jetzt mal aufzuschreiben", erklärte die 27-Jährige.

Sie sei sich bewusst, dass man auf ihrem Profil den Eindruck bekomme, ihr Leben sei perfekt. Sie sei auch glücklich und schätze die ganzen Möglichkeiten, die sie habe. "Aber ganz so rosig ist es aktuell nicht", verdeutlichte Neele.

Anschließend offenbarte sie: "Seit etwas über einer Woche fühle ich mich leer, ich habe Angst zu versagen und ich bin gestresst. Das Ganze wirkt sich negativ auf mein Essverhalten aus, ich habe kein Appetit und allein der Gedanke an Essen lässt mich aufstoßen."

Bereits in der Vergangenheit hatte das Model von ihrer Essstörung berichtet. Lang habe sie unter Magersucht und an Bulimie gelitten, führte die Hamburgerin aus. Stressige Situationen hätten sich immer negativ auf ihr Essverhalten ausgewirkt.

"Bisher habe ich es immer gut in den Griff bekommen, aber seit ein paar Tagen kriege ich wirklich kaum einen Bissen runter. Ich habe das Gefühl, so schlimm wie gerade war es schon lange nicht mehr", unterstrich die Mutter eines dreijährigen Sohnes.