Neele Bronst über Beziehung zum Kindsvater Max: "Das läuft jetzt gerade alles nur über Anwälte"

Hamburg - Die Influencerin, Mutter und ehemalige GNTM -Kandidatin Neele Bronst (26) sprach im Rahmen einer Charity-Veranstaltung in Hamburg mit TAG24 über ihre Nicht-Beziehung zum Kindsvater. So viel vorweg: Unterhalt zahlt Ex Max für seinen zweijährigen Sohn nicht.

Neele Bronst (26) posiert mit ihrem kleinen "Löwen" (2). © TAG24/Nora Petig

TAG24: Heidi Klum hat sich in der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" zu den Vorwürfen der ehemaligen Kandidaten geäußert. Was hältst Du davon?

Neele Bronst: Ich persönlich finde das Statement ganz schwierig. Für mich ist das kein richtiges Statement, sondern einfach nur eine Ausrede. Sie versucht ja einfach nur, alles von sich abzubringen. Sie hat versucht, sich zu rechtfertigen, anstatt vielleicht mal einen Fehler einzugestehen und die Leute vielleicht aufzuklären und zu sagen: Es ist eine TV-Show, und wir zeigen natürlich die spannendsten Momente. Da kommen manchmal Dinge zustande, die auch schwierig sind. Ich finde, da hätte es mehr Erklärung geben müssen.

TAG24: Wie stehst Du zur neuen Diversität der Show?

Bronst: Ich finde es prinzipiell gut. Ich habe nur das Gefühl, es ist einfach so: Wir müssen das jetzt machen. Dadurch, dass es jetzt gefragt ist, müssen wir jetzt Diversity machen. Eine interessante Backstory. Mir fehlt auch manchmal so ein bisschen das normale Mädchen von nebenan. Dieses ganz normale, klassische Model. Das gibt es halt fast gar nicht mehr, was ich persönlich auch ein bisschen schade finde.

TAG24: Du bist hier auf einer Charity-Veranstaltung, hast Dein Kind dabei, Du schreibst, machst und tust. Dabei siehst Du auch noch ziemlich entspannt aus. Wie bekommst Du das alles unter einen Hut?

Bronst: Das ist nett, dass ich entspannt aussehe, ich bin nämlich ziemlich gestresst. (lacht) Es ist natürlich schwierig, diesen Spagat, diese Balance zu schaffen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich mach' super viel am Abend. Wenn andere Leute schlafen, dann schreibe ich an meinem Buch. Wenn der Kleine Mittagsschlaf macht, schreibe ich auch. Haushalt und so weiter. Es bleibt nichts auf der Strecke. Ich kriege das alles hin und ich weiß gar nicht wie.