Ungeschminkt und paar Kilos mehr: Diese Sängerin traut sich was

Bis auf Veneers an den Vorderzähnen habe Furtado keine ästhetischen Veränderungen vornehmen lassen.

"Ich hatte noch nie Gesichtsoperationen oder Eingriffe an meinem Körper. Bis jetzt habe ich keine Lippenfüller oder gar Spritzen bekommen", räumt die portugiesisch-kanadische Sängerin mit falschen Gerüchten auf.

Im vergangenen Jahr habe die 46-Jährige ein neues Level an "Selbstliebe und echtem Vertrauen" erfahren. Und das, obwohl sie in Sachen Gesundheits- und Schönheitsmythen wieder viel Negatives erlebt habe, wie sie berichtet.

Doch nicht nur mit ihren beiden Schnappschüssen will Nelly Furtado ihren Fans etwas mitteilen. In ihrem langen und emotionalen Beitrag hat sie außerdem eine wichtige Message. Es geht um Selbstannahme und Körperwahrnehmung.

Auf Instagram veröffentlichte die "Maneater"-Interpretin zwei Spiegel-Selfies, auf dem sie sich in einem knalligen orangefarbenen Bikini präsentiert. Auch zu erkennen: Besenreißer, blaue Flecken und ein paar Wohlfühlkilos mehr auf den Hüften.

Die Sängerin hat im Laufe der Jahre an Gewicht zugenommen und kann ihren Körper endlich annehmen. © Marc Tirl/dpa

Um fit und schön zu bleiben trinke sie "viel Wasser und schlafe auf dem Rücken". "Manchmal benutzt mein Stylist Körperband, um verschiedene Silhouetten einen bestimmten Look zu verleihen. Manchmal nutzt mein Make-up-Artist bei Fotoshootings ein Gesichtsband, um meine Augen und meine Haut zu straffen", gibt die Grammy-Preisträgerin zu.

Für das neue Jahr hat Nelly Furtado, die vor wenigen Jahren die Diagnose ADHS erhalten hat, nur eine Botschaft: "Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und sei dir bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem, was du im Spiegel siehst, zufrieden zu sein, und dass es auch okay ist, etwas anderes zu wollen."

Fans feiern die Bilder und das positive Mindset ihres Idols. "Du bist schön so wie du bist", kommentierte ein Follower.