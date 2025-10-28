Kurz nach Comeback: Nelly Furtado beendet Bühnenkarriere
Toronto - Mit "I'm like a Bird" startete Nelly Furtado (46) vor 25 Jahren ihre musikalische Laufbahn, jetzt hat die portugiesisch-kanadische Sängerin über Instagram das Ende ihrer erfolgreichen Bühnenkarriere bekannt gegeben. Dabei hatte sie erst vor gut einem Jahr ihr Comeback mit ihrem siebten Album gefeiert.
Mit Erinnerungen an ihr erstes Album "Whoa, Nelly!" aus dem Jahr 2000 beginnt die 46-Jährige ihren emotionalen Post an ihre über 1,9 Millionen Follower. "25 Jahre später hat meine Musik eine ganz neue Generation von Fans erreicht, und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", so Nelly Furtado weiter.
Ihr Debütalbum verkaufte sich bis heute 6,5 Millionen Mal und machte die Sängerin damals zum Superstar. Songs wie "Maneater", "Promiscuous" oder "All Good Things" wurden zu Ohrwürmern der 2000er-Jahre.
"Dass so viele Menschen meine Musik wiederentdecken, ist surreal und macht mich glücklich. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Gelegenheit zu nutzen, wieder auf die Bühne zu gehen", schreibt die 46-Jährige weiter. Diese jüngsten Erfahrungen hätten Furtado "an Magie glauben lassen".
Doch nun stehe der Abschied von der Bühne für sie an: "Abgesehen davon habe ich beschlossen, mich auf absehbare Zeit von der Bühne zurückzuziehen und mich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen."
Nelly Furtado mit emotionalem Instagram-Post zum Ende ihrer Karriere
Nach Comeback: Nelly Furtado immer wieder Ziel von Bodyshaming
Der Abschied von der Bühne folgt auf eine Zeit, in der sich die portugiesisch-kanadische Sängerin einer Menge Kritik stellen musste. Bei ihrem Comeback im September 2024 kam Nelly Furtado deutlich kurviger als früher auf die Bühne zurück.
Viele ihrer Fans feierten damals ihre Ehrlichkeit und Offenheit, andere zogen im Netz über ihr Aussehen her, betrieben Bodyshaming. Laut dem US-Magazin "Page Six" sollen diese Erfahrungen nun sogar ein Grund dafür sein, dass sich die 46-Jährige von der Bühne verabschiedet.
In ihrem aktuellen Post ist davon jedoch keine Rede, schreibt Furtado dort nur: "Ich habe meine Karriere sehr genossen. [...] Ich bin dankbar für all die Jahre voller Spaß, Gemeinschaft und Wunder."
Ihren Fans bricht sie mit der Ankündigung das Herz, doch in vielen der über 3200 Kommentare unter dem Post wird die Sängerin zu ihrer Entscheidung beglückwünscht. Mit dem Dank für ihre Musik und den guten Wünschen wird der Abschied für Nelly Furtado vielleicht etwas einfacher.
Titelfoto: imago/Stefan M Prager