Kurz nach Comeback: Nelly Furtado beendet Bühnenkarriere

Toronto - Mit "I'm like a Bird" startete Nelly Furtado (46) vor 25 Jahren ihre musikalische Laufbahn, jetzt hat die portugiesisch- kanadische Sängerin über Instagram das Ende ihrer erfolgreichen Bühnenkarriere bekannt gegeben. Dabei hatte sie erst vor gut einem Jahr ihr Comeback mit ihrem siebten Album gefeiert.

Noch im August trat Nelly Furtado (46) beim Superbloom Festival im Olympiastadion in München auf. © imago/Stefan M Prager

Mit Erinnerungen an ihr erstes Album "Whoa, Nelly!" aus dem Jahr 2000 beginnt die 46-Jährige ihren emotionalen Post an ihre über 1,9 Millionen Follower. "25 Jahre später hat meine Musik eine ganz neue Generation von Fans erreicht, und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", so Nelly Furtado weiter.

Ihr Debütalbum verkaufte sich bis heute 6,5 Millionen Mal und machte die Sängerin damals zum Superstar. Songs wie "Maneater", "Promiscuous" oder "All Good Things" wurden zu Ohrwürmern der 2000er-Jahre.

"Dass so viele Menschen meine Musik wiederentdecken, ist surreal und macht mich glücklich. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Gelegenheit zu nutzen, wieder auf die Bühne zu gehen", schreibt die 46-Jährige weiter. Diese jüngsten Erfahrungen hätten Furtado "an Magie glauben lassen".

Doch nun stehe der Abschied von der Bühne für sie an: "Abgesehen davon habe ich beschlossen, mich auf absehbare Zeit von der Bühne zurückzuziehen und mich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen."