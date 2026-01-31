Bodenleger geht wegen Ähnlichkeit viral: "Ich kannte diesen Herrn Petrovic vorher nicht"
Braunschweig - "Der eine ist bodenlos, der andere wird seinen Boden los", das ist nur einer der vielen Kommentare, die derzeit unter den Videos des Braunschweiger Parkettunternehmens "Prestige Bodenverlegung" stehen. Grund: Der Inhaber sieht Reality-Star Aleks Petrovic (34) erstaunlich ähnlich.
Und der ist gerade in aller Munde, bekleckert er sich in seinen vergangenen TV-Shows nicht unbedingt mit Ruhm.
Seit sich Inhaber Ali Omeirat (38) in den Videos auf Instagram und TikTok mit Gesicht zeigt, um den Verkauf anzukurbeln, schellen die Klicks ins Sechsstellige. Geplant war dies aber nicht, wie er TAG24 verriet.
"Meine Videos dienen dazu, unsere Handwerkskunst zu zeigen – und nicht, um irgendeinen Promi-Status zu kopieren", so Omeirat, der das Unternehmen zusammen mit seiner Lebensgefährtin leitet. "Ich kannte diesen Herrn Petrovic vorher nicht."
Den Hype nehme er zur Kenntnis, doch er macht klar: "Ehrlich gesagt finde ich es eher befremdlich bis beschämend, dass in Social Media die Optik mehr zählt als ehrliche Arbeit." Die Instagram-User zeigen sich amüsiert, kommentieren unter anderem mit "Aleks Parkettovic" oder "Aleks Petrovic bei Undercover Boss".
Inhaber macht klar: Ähnliches Aussehen, unterschiedlicher Charakter
"Der maskuline Mann", wie er sich selbst bezeichnet, hat sich sogar schon beim Braunschweiger Unternehmen gemeldet und die Videos als "unterhaltsam" bezeichnet.
"Ich sehe den Hype bei ihm, ich bin da nur zufällig reingeraten", so Omeirat zu TAG24.
Dass der 34-Jährige derzeit nicht den besten Ruf hat, ist mittlerweile auch ihm bekannt. "Wir teilen uns vielleicht den Bart, aber definitiv nicht den Charakter. In meinem Unternehmen und meinem Leben stehen Respekt und Anstand an erster Stelle."
Die Auftragsbücher seien auch ohne den Internet-Hype voll, unterstrich der 38-Jährige. "Ich sehe mich nicht als Doppelgänger. Ich bin das Original in meinem Leben. Wenn überhaupt eine Ähnlichkeit besteht, dann sieht er mir ähnlich – und nicht ich ihm."
