Christina Hänni mit neuer Frisur: So sieht der "Let's Dance"-Star jetzt nicht mehr aus

Durch einen besonderen Drang zu einer haarigen Veränderung war die Neu-Mama bislang eher nicht in Erscheinung getreten. Das hat sich jetzt – rund zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes – aber offenbar geändert.

Am 16. Juni verkündeten die " Let's Dance "-Tänzerin und ihr Ehemann Luca Hänni (29) auf Instagram die frohe Botschaft, dass sie Eltern geworden sind. Seither versorgt das Promi -Paar seine Follower immer wieder mit Updates aus ihrem Familienalltag.

Mitte Juni hatte die beliebte "Let's Dance"-Tänzerin ihr erstes Kind zur Welt gebracht. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

"Ich bin ein ganzes Stück heller geworden, wir haben Strähnchen gemacht und die ganze Farbe hat Marco sich überlegt und auch den neuen Schnitt", verkündet Christina stolz auf ihrem Instagram-Kanal.

Sie selbst ist mit dem Ergebnis absolut happy. Ihr Fazit: "Ich liebe es sehr!" In dem Fall hat sich der Mut zur Veränderung also definitiv gelohnt. Ihre braunen, langen Haare waren bis dato immer das Markenzeichen der Wahl-Schweizerin gewesen.

Doch auch die Fans der Profitänzerin zeigen sich von dem neuen Look restlos begeistert. Unter dem Beitrag sammeln sich in kürzester Zeit etliche Komplimente, in denen Christina für ihre neue Frisur beglückwünscht wird.

Ob ihre Tochter, deren Name nach wie vor streng unter Verschluss gehalten wird, sie nach ihrer Rückkehr überhaupt noch auf Anhieb erkannt hat, ist nicht überliefert.