Neuer 2016-Fototrend auf Social Media: Unsere Promis im 10-Jahres-Check

Von Katrin Koch

Es gibt einen Trend auf Social Media: 2016 gegen 2026. Alte Fotos, die zehn Jahre schlummerten, feiern jetzt ein Nostalgie-Feedback auf Facebook, Instagram & Co. Vielleicht, weil vor zehn Jahren die Welt noch heiler und noch nicht von so vielen Krisen wie aktuell geschüttelt wurde.

Uta Bresan (60) 2016 mit Tausenden Pinguinen in der Antarktis. © Screenshot/Instagram/utabresan_official Alte Modesünden und Erinnerungen an tolle Events zaubern ganz einfach ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich geht dieser Trend auch nicht an unseren Promis vorbei. Schlagerstar Uta Bresan (60) erinnert sich an ihre Abenteuerreise in die Antarktis. "Fernab jeglicher Zivilisation erlebten wir Natur pur. Um uns herum nur Wasser, Eis, Schnee und kleine Inseln - allein von wundervollen Tieren bewohnt", postet die Dresdnerin sich und eine Mega-Ansammlung von Pinguinen. Auf eine Zeitreise begibt sich auch Tino Piontek (45) alias DJ Purple Disco Machine. Mit 19 Bildern und einem Video lässt der Grammy-Preisträger noch einmal das Jahr 2016 passieren, zeigt sich bei der Arbeit, im Studio, mit Freunden, am Strand, mit Wohnmobil und Vespa.

In diesem Jahr freut sich Tino Piontek (45) alias DJ Purple Disco Machine auf drei Mega-Konzerte im Zwinger. © Screenshot/Instagram/purple_disco_machine

Stephanie Stumph (41, "Der Alte") postet eine kleinen Fotogalerie aus dem Jahr 2016. © Screenshot/Instagram/stephaniestumph

Kaum ein Unterschied zu heute: Kim Fisher (56) im Jahr 2016. © Screenshot/Instagram/kimfisher_official

Zahlreiche Promis zeigen private Einblicke aus ihrem Jahr 2016