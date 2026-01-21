Neuer 2016-Fototrend auf Social Media: Unsere Promis im 10-Jahres-Check
Es gibt einen Trend auf Social Media: 2016 gegen 2026. Alte Fotos, die zehn Jahre schlummerten, feiern jetzt ein Nostalgie-Feedback auf Facebook, Instagram & Co. Vielleicht, weil vor zehn Jahren die Welt noch heiler und noch nicht von so vielen Krisen wie aktuell geschüttelt wurde.
Alte Modesünden und Erinnerungen an tolle Events zaubern ganz einfach ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich geht dieser Trend auch nicht an unseren Promis vorbei.
Schlagerstar Uta Bresan (60) erinnert sich an ihre Abenteuerreise in die Antarktis.
"Fernab jeglicher Zivilisation erlebten wir Natur pur. Um uns herum nur Wasser, Eis, Schnee und kleine Inseln - allein von wundervollen Tieren bewohnt", postet die Dresdnerin sich und eine Mega-Ansammlung von Pinguinen.
Auf eine Zeitreise begibt sich auch Tino Piontek (45) alias DJ Purple Disco Machine. Mit 19 Bildern und einem Video lässt der Grammy-Preisträger noch einmal das Jahr 2016 passieren, zeigt sich bei der Arbeit, im Studio, mit Freunden, am Strand, mit Wohnmobil und Vespa.
Zahlreiche Promis zeigen private Einblicke aus ihrem Jahr 2016
Schauspielerin Stephanie Stumph (41) erinnert in ihrem Post mit zehn Schnappschüssen auch an das erotische Fotoshooting für die "Gala" und ihr Treffen mit Schlagerlegende Roland Kaiser.
MDR-Moderatorin Kim Fisher (56, "Riverboat") hat nicht nur Bilder rausgekramt, sondern sagt dazu: "Auf einmal sehe ich, dass das ein richtig gutes, richtig schönes Jahr war. Ich war herrlich verliebt, meine geschiedenen Eltern haben im Abstand von zwei Wochen ihre neuen Partner geheiratet, ich hatte super Jobs und hab das Leben geliebt."
Und heute? "Ich feier meine Jobs, alle vier Eltern sind happy und das Leben und die Liebe lieb ich immer noch."
Nicht erst seit heute engagieren sich die Musiker von "Banda Comunale" gegen rechts - und nichts anderes haben sie auch in den nächsten zehn Jahren vor.
"2016 waren wir bereits seit 15 Jahren in Sachsen gegen Nazis mit Blasmusik unterwegs, hatten aber gerade neue Freunde gefunden: Wir luden geflüchtete Musiker aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan in unsere Band ein."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/utabresan_official/purple_disco_machine/kimfisher_official