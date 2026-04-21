Neuer Look für ESC-Moderation: Das hat Victoria Swarovski machen lassen
Köln/Wien (Österreich) - Wenige Wochen vor ihrem großen Auftritt als "Eurovision Song Contest"-Moderatorin hat Victoria Swarovski (32) noch einmal an ihrem Look geschraubt.
Zum Start der neuen "Let's Dance"-Staffel hatte die Kristallerbin bereits für Furore gesorgt, als sie die Show an der Seite von Daniel Hartwich (47) nicht mit ihrer hellblonden Mähne eröffnete, sondern sich in einem sehr dunklen Haarton präsentierte.
Doch lange hielt die radikale Typ-Veränderung nicht. Im Netz zeigte sich die Österreicherin jetzt nämlich erneut stark verändert. Sie ist zu ihrem Markenzeichen zurückgekehrt: Und das ist und bleibt eben einfach Blond.
"Ich habe meine dunklen brünetten Haare wirklich geliebt, so warm, so intensiv, so anders", erklärt die 32-Jährige beinahe schon entschuldigend in einem kurzen Video-Clip auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal, der die jüngste Verwandlung dokumentiert.
Für die Mega-ESC-Show am 16. Mai habe sie aber zurück zu ihren Wurzeln gewollt, mit denen sie die meisten Zuschauer verbinden. "Und ganz ehrlich? Ich merke gerade, wie sehr mir dieser Typ-Wechsel gefällt", stellt die Tirolerin unmissverständlich klar.
Victoria Swarovski denkt über Haarfarbe nach, dann meldet sich Lilly Becker
In Stein gemeißelt ist die neue, alte Haarfarbe aber nicht. Schon jetzt denkt Vici darüber nach, ob ihre Mähne nach dem Finale des europäischen Musik-Battles weiterhin blond, doch wieder braun oder sogar in einer ganz anderen Nuance erstrahlen soll.
Wenn es nach Lilly Becker (49) geht, steht hinter dieser Entscheidung schon längst kein Fragezeichen mehr. Die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (58) hat eine glasklare Meinung zur Haar-Debatte, und die lautet: "Blond, Babe, bleib blond!"
Vieler User teilen diese Auffassung. Wie sich Swarovski am Ende entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Vorher steht mit dem ESC-Finale erst noch der vorläufige Höhepunkt ihrer Moderationskarriere an - bei der größten Liveshow der Welt vor einem Millionenpublikum.
Deutschland geht mit Sarah Engels ins Rennen. Glaubt man den aktuellen Umfragen der Wettanbieter, dann dürfte die 33-jährige Sängerin mit ihrem Song "Fire" einen der hinteren Plätze belegen. Es wäre beinahe schon Tradition.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/victoriaswarovski (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa