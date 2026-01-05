Nach Tod von Tommy Lee Jones Tochter Victoria (†34): Funkspruch offenbart Verdacht

USA - Sie starb mit nur 34 Jahren: Am Neujahrst ag wurde im "Fairmont San Francisco Hotel" der leblose Körper von Tommy Lee Jones Tochter Victoria gefunden . Nun gibt es einen Verdacht hinsichtlich der Todesursache.

Tommy Lee Jones (79) muss mit dem Tod seiner Tochter Victoria (†34) einen Schicksalsschlag verarbeiten. © IMAGO/Anadolu Agency

So wurde der Einsatz der Rettungskräfte von der Leitstelle als "Code 3 für Überdosis, Farbveränderung" eingestuft, berichtet das Magazin "People" aus einem Funkspruch.

Damit sei eine Zyanose, also ein niedriger Sauerstoffgehalt im Blut gemeint, der eine blaue oder violette Verfärbung von Haut, Lippen und Nägeln zur Folge habe. Es hänge häufig mit Herz- oder Lungenproblemen zusammen.

Offiziell haben sich die Behörden noch nicht näher zu den Umständen von Victorias Tod geäußert.

Es wird jedoch kein Fremdverschulden vermutet.