Nichts für schwache Nerven! Realitystar Pinar Sevim spricht nach Schönheits-OP von "Todesschmerzen"

Bergisch Gladbach - "Promihof"-Tollpatsch Pinar Sevim (39) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Kaum aus dem OP-Saal heraus gibt der Realitystar seinen Fans ein schmerzhaftes Gesundheitsupdate. Müssen diese sich Sorgen machen?

Kaum aus dem OP-Saal zeigt sich Pinar Sevim (39) samt der Spuren bei ihren Fans auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pinar Sevim

Drei Monate nach der teils verheerenden Kritik von Giulia Siegel (51) scheint die Bergisch Gladbacherin ein neues optisches Zeitalter einläuten zu wollen.

Über Instagram hat sich der Realitystar neulich bei seiner Community gemeldet und verraten, wie es ihm nach ihrer Schönheitsoperation wirklich geht.

Mit geschwollenen Augen, brüchiger Stimme und Silikonröhrchen in der Nase fasst Pinar kurz zusammen, was ihre Fans ohnehin sehen können.

"Nur mal kurz ein schnelles Update ... Also Stand der Dinge ist, mir geht es nicht so gut. Ich habe echt Todesschmerzen", klagt die 39-Jährige und offenbart zeitgleich, dass ihr am Vortag ein schmerzhaftes Malheur passiert ist.

Und weiter: "Nein, es liegt nicht daran, dass mir mein Handy auf die Nase gefallen ist. Das tat zwar weh, aber wir vermuten, dass das eher diese Röhrchen sind, die in meiner Nase sind."