Nichts für schwache Nerven! Realitystar Pinar Sevim spricht nach Schönheits-OP von "Todesschmerzen"
Bergisch Gladbach - "Promihof"-Tollpatsch Pinar Sevim (39) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Kaum aus dem OP-Saal heraus gibt der Realitystar seinen Fans ein schmerzhaftes Gesundheitsupdate. Müssen diese sich Sorgen machen?
Drei Monate nach der teils verheerenden Kritik von Giulia Siegel (51) scheint die Bergisch Gladbacherin ein neues optisches Zeitalter einläuten zu wollen.
Über Instagram hat sich der Realitystar neulich bei seiner Community gemeldet und verraten, wie es ihm nach ihrer Schönheitsoperation wirklich geht.
Mit geschwollenen Augen, brüchiger Stimme und Silikonröhrchen in der Nase fasst Pinar kurz zusammen, was ihre Fans ohnehin sehen können.
"Nur mal kurz ein schnelles Update ... Also Stand der Dinge ist, mir geht es nicht so gut. Ich habe echt Todesschmerzen", klagt die 39-Jährige und offenbart zeitgleich, dass ihr am Vortag ein schmerzhaftes Malheur passiert ist.
Und weiter: "Nein, es liegt nicht daran, dass mir mein Handy auf die Nase gefallen ist. Das tat zwar weh, aber wir vermuten, dass das eher diese Röhrchen sind, die in meiner Nase sind."
Wunsch von Pinar Sevim geht in Erfüllung
Tatsächlich setzen Ärzte zum Abschluss der meisten Nasen-OPs kleine Silikonschienen in die Nase, um die begradigte Nasenscheidewand zu stützen und die Atmung zu ermöglichen.
"Ich hoffe einfach, dass, wenn die Röhrchen draußen sind, ich einfach schmerzfrei bin."
Und siehe da: Der besten Freundin von "Taff"-Ikone Mimi geht es nur wenig später schon etwas besser. "Ich sehe zwar immer noch beschissen aus, aber ich fühle mich top. Mir geht es wirklich gut und ich hoffe, das wird bestimmt noch besser in den nächsten zwei bis drei Wochen."
Sich überhaupt zum zweiten Mal unters Messer zu legen lag zuvor daran, dass die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin ihre Nase verkürzen lassen wollte.
"Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, mein größter Wunsch war es, dass die Länge meiner Nase verkürzt wird, weil sie mich vorher sehr gestört hat. Und jetzt? Ich kann es noch gar nicht fassen", heißt es zum passenden Instagram-Beitrag.
Über die Entwicklung will Pinar in der nächsten Zeit informieren - bis dahin wolle sie sich allerdings etwas zurückziehen und ausklinken.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pinar Sevim, RTLZWEI