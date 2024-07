Nichts verlernt: So professionell trainiert Regina Halmich für ihren Boxkampf gegen Stefan Raab

Düsseldorf - In genau zwei Monaten steigt der mit Spannung erwartete Boxkampf zwischen TV-Legende Stefan Raab (57, TV total) und der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) in Düsseldorf. Und so, wie es aussieht, geht die 47-Jährige auch lange nach ihrer aktiven Karriere ihre Vorbereitung so professionell an wie eh und je.