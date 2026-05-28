Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella hat Botschaft für alle Männer

München/Frankfurt am Main - "Geht bitte einfach, Männer. Entfolgt mir und kommentiert nicht meine Reels" - die Botschaft von Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann ist eindeutig.

Stella Stegmann (28) hat auf Instagram rund 445.000 Follower. Auf die heterosexuellen Männer darunter möchte sie gerne verzichten. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Denn sie verfasse ihre Posts "nur für die Girls (und Gays)", heißt es weiter in dem Instagram-Eintrag vom Mittwochabend.

Heterosexuelle Männer sind ganz klar nicht die Zielgruppe der 28-Jährigen: Sie will keineswegs mit ihrem Content deren Aufmerksamkeit erregen.

Vielmehr werde sie "jedes Mal aggro, wenn Männer 'hot' unter ein feministisches Reel schreiben, weil sie die Message wohl nicht gecheckt haben".

"Ich will Frauen empowern und inspirieren", teilt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin weiter mit.

Ihr Instagram-Profil solle ein Safe Space sein, damit "wir unter uns sind" und "Liebe spreaden können".