Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella hat Botschaft für alle Männer
München/Frankfurt am Main - "Geht bitte einfach, Männer. Entfolgt mir und kommentiert nicht meine Reels" - die Botschaft von Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann ist eindeutig.
Denn sie verfasse ihre Posts "nur für die Girls (und Gays)", heißt es weiter in dem Instagram-Eintrag vom Mittwochabend.
Heterosexuelle Männer sind ganz klar nicht die Zielgruppe der 28-Jährigen: Sie will keineswegs mit ihrem Content deren Aufmerksamkeit erregen.
Vielmehr werde sie "jedes Mal aggro, wenn Männer 'hot' unter ein feministisches Reel schreiben, weil sie die Message wohl nicht gecheckt haben".
"Ich will Frauen empowern und inspirieren", teilt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin weiter mit.
Ihr Instagram-Profil solle ein Safe Space sein, damit "wir unter uns sind" und "Liebe spreaden können".
Stella Stegmann: "Ich stehe ja hinter dieser Message, ich will die nach außen tragen!"
In ihren Storys vom Mittwochabend ergänzt die 28-Jährige, dass sie den Bann für alle heterosexuellen Männer ernst meint, solange diese nicht Stellas gesellschaftspolitische Anliegen verstehen und unterstützen.
Unter den Kommentaren zu ihren feministischen Einträgen nehme sie immer wieder äußerst unangenehme Beiträge von männlichen Nutzern der Fotoplattform wahr, erklärt die Münchenerin.
"Aber, die Lösung ist nicht, dass ich daran was ändere, weil, ich stehe ja hinter dieser Message, ich will die nach außen tragen!", bekräftigt Stegmann ihre Absicht, sich weiter für den Feminismus einzusetzen.
Die ehemalige "Bachelorette" betont noch einmal, dass sie sich auch Komplimente zu ihrem Aussehen verbittet: "Ich will da nicht oberflächlich - auch wenn es positiv ist - von einem Mann bewertet werden!"
Natürlich könnte sie einzelne Nutzerprofile auch einfach blockieren, "aber dann habe ich ja schon diese negative Energy in mir, weil ich den Kommentar schon gelesen habe", heißt es weiter. Daher bekräftigt Stella Stegmann ihre Aufforderung an alle Männer, ihr nicht länger auf Instagram zu folgen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/stella_tiana