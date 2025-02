Brutaler Angriff? Ex verklagt Nicolas Cage und gemeinsamen Sohn!

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Heftige Vorwürfe gegen ihren Sohn und den Vater ihres Kindes: Christina Fullton (57) will Weston Cage Coppola (34) sowie ihren Ex-Freund Nicolas Cage (61) verklagen. Der 34-Jährige soll im April 2024 seine Mutter gewalttätig attackiert haben - Nicolas Cage selbst trage daran Mitschuld.

US-Schauspieler Nicolas Cage (61, l.) und sein Sohn Weston Cage Coppola (34) müssen sich auf einen Rechtsstreit einstellen. © Fotomontage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa//Instagram/westoncagecoppola

Wie Los Angeles Times und People unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten, will Fulton in einer Zivilklage gegen beide vorgehen. Vorwürfe der Körperverletzung durch Weston Cage Coppola stehen im Raum. Nicolas Cage habe dabei die angeblich psychischen Probleme des Sohnes Weston ignoriert. So wäre sein angebliches Verhalten bei ihm überhaupt erst möglich gewesen.

Fulton fordert nun einen nicht näher bezifferten Schadenersatz für den laut Klage "katastrophalen körperlichen, emotionalen und wirtschaftlichen Schaden, den sie durch einen grundlosen Angriff ihres Sohnes Weston erlitten hat".

Der Anwalt von Nicolas Cage, Brian Wolf, wies in einer Erklärung die Vorwürfe gegen seinen Mandanten als "absurd" zurück. "Weston Coppola ist ein 34-jähriger Mann", so Wolf. "Mr. Cage kontrolliert Westons Verhalten in keiner Weise und ist nicht für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter verantwortlich."

Auch der Anwalt von Weston, Michael Goldstein, nannte die Klage "nichts anderes als Geldmacherei und Suche nach medialer Aufmerksamkeit" und sagte, Nicolas Cage habe nichts mit Westons Verfassung zu tun.