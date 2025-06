Nina Bott wettert gegen Fahrradfahrer: "Bin auf Kriegsfuß"

Nina Botts (47) Lächeln verschwindet, wenn sie auf Hamburgs Straßen auf Radfahrer trifft. © Alice Nägle/TAG24

Die vierfache Mutter lässt sich normalerweise nicht so einfach aus der Ruhe bringen, doch nun ließ Nina Bott mal richtig ihre Wut raus. In ihrer Instagram-Story schimpfte sie über Radfahrer.

"Ehrlicherweise, wenn man auch nur einen Vormittag in Hamburg mit dem Auto unterwegs sein muss, regt man sich ja mindestens tausendmal über Fahrradfahrer auf. Was ist da los?", so die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin.

Und das war noch längst nicht alles. "So viele denken, dass sie immer Vorfahrt haben, wenn sie das unmotorisierte Fahrzeug sind. Die haben von rechts vor links überhaupt keinen Plan", wettert die 47-Jährige.

Ob beim Abbiegen oder Einparken, ständig würden der Vierfach-Mama Radler in die Quere kommen. "Das nervt einfach so tierisch. Das ist auch so gefährlich, wie die sich verhalten", sagte die Hamburgerin.