2005 war plötzlich Schluss: Darum stieg Nina Bott bei GZSZ aus

Parallel konnte die Schauspielerin nicht an beiden Projekten arbeiten. "Wenn man fest bei RTL arbeitet, haben die es natürlich nicht so gerne, wenn man noch bei Sat.1 eine Serie macht." Also verließ Nina GZSZ und widmete sich neuen Aufgaben.

Nina besuchte nie eine Schauspielschule. © Screenshot/Instagram/ninabott

Mit gerade einmal fünf Jahren begann Nina Bott zu modeln. Allerdings habe sie ziemlich schnell gemerkt, dass sie lieber drehen wollte. Sie spielte am Theater, in Filmen ...

An einer Schauspielschule war die Hamburgerin allerdings nie, sondern habe nur projektbezogenen Unterricht und Coachings erhalten.

"Natürlich kann man das auch lernen, aber das ist ja auch irgendwie etwas, was man in sich trägt", glaubt die 45-Jährige. "Diese Emotionen haben wir ja alle in uns. Aber, ob man die auch so bündeln kann und so rauslassen kann, dass es auch die anderen berührt, und ob man das auch abrufen kann in den Situationen ..."

Und: "Wenn die Texte richtig gut geschrieben sind und es mit den Kollegen einfach passt, dann muss man eigentlich gar nicht groß was machen. Dann läuft das. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn das einfach so richtig flupscht."