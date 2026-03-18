Emotionale Reaktion: Das stört Nina Bott wirklich am Älterwerden

Hamburg - Am Mittwoch zeigte sich Nina Bott (48) nachdenklich in ihrer Instagram-Story. Der Grund sind ihre Kinder. Der Gedanke, dass sie irgendwann nicht mehr da sein wird, scheint die Moderatorin extrem emotional zu stimmen.

Nina Bott sprach in einer Instagram-Story emotional über eine ihrer Ängste am älter werden. © Screenshot Instagram/ninabott

Grund für ihre nachdenklichen Worte sei ein Video gewesen, das die 47-Jährige auf Social Media gesehen habe.

Dort sei eine Frau zu sehen, die mit ihrem behinderten Kind Karussell fahre. Die Video-Unterschrift sage aus, dass die Mutter des Kindes hoffe mindestens zehn Sekunden länger zu leben als ihr Kind.

Auch wenn sie gesunde Kinder habe, verstehe die Vierfachmutter den Gedankengang. Es gehe keinesfalls darum, dass Kinder vor ihren Eltern diese Welt verlassen sollten, sondern nur um die Tatsache nicht für immer für seinen Nachwuchs da sein zu können.

"Man fühlt sich als Mama für seine Kinder so sehr verantwortlich, dass man sie niemals alleine lassen möchte", versuchte Bott ihre Gedanken in Worte zu fassen. "Manchmal denke ich auch, es ist so ungerecht, dass mein jüngster Sohn mich 15 Jahre weniger haben wird, als mein Ältester."

Sie beschäftige sich teilweise so intensiv mit dieser gedanklichen Auseinandersetzung, da sie selbst ihre beiden Eltern in jungen Jahren verloren habe.