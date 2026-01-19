Nina Bott schwelgt in "Dschungelcamp"-Erinnerungen und teilt Kurioses
Hamburg - Am 23. Januar startet die neue Staffel vom "Dschungelcamp" - Grund genug für Vorjahres-Teilnehmerin Nina Bott (48), in Erinnerungen zu schwelgen.
Auf ihrem Instagram-Kanal erklärte die Hamburgerin am Sonntagabend, dass sie die Ankünfte der diesjährigen Kandidaten in Australien via Social Media verfolge. "Ich habe das so ein bisschen so, als würde ich das alles noch mal erleben. Und ich fieber echt so ein bisschen mit", verdeutlichte sie in ihrer Story.
Aus ihrer Sicht sei es in diesem Jahr wieder eine "spannende Runde" an Teilnehmern. "Mirja [du Mont, Anm. d. Red.] kenne ich richtig gut. Simone [Ballack] kenne ich, Hardy Krüger auch, aber eher so entfernt von irgendwelchen Veranstaltungen", berichtete die Schauspielerin.
Sie freue sich schon darauf, zu sehen, wie die Kandidaten im Camp ankommen und ob sie auch so "geflasht" seien wie sie im vergangenen Jahr. "Ich erinnere das, als wäre es gestern gewesen", betonte die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin.
Kurios: Ihre eigene Staffel habe die 48-Jährige bis heute nicht gesehen. "Ich habe es einfach nicht hingekriegt, in dem Jahr mir die Zeit zu nehmen, aber vielleicht soll es auch nicht sein", grübelte sie. Inzwischen verspüre sie auch gar nicht mehr den Wunsch, es nachzuholen, ergänzte Nina.
Nina Bott: "Dschungelcamp"-Anfrage sorgte für Adrenalinkick bei ihr
Nichtsdestotrotz sei ihre Teilnahme für sie damals alternativlos gewesen. "Ich hätte niemals sagen können, ich mache es nicht, niemals. Weil ich einfach von dem Moment an, wo sie mich gefragt haben, so einen krassen Adrenalinkick hatte und dachte, ich muss es machen."
Obwohl die Show für sie ein "Once in a lifetime"-Moment gewesen sei, verspüre sie einen gewissen Wiederholungsbedarf. "Ich habe nicht gedacht, dass das noch mal wiederkommt, aber jetzt so ein Jahr später wäre ich wieder bereit, mal zwei Wochen im Wald zu schlafen", witzelte die Schauspielerin.
Die 48-Jährige war im vergangenen Jahr bereits als dritte Kandidatin von den Zuschauern aus der Show gewählt worden.
Titelfoto: RTL