Nina Bott schwelgt in "Dschungelcamp"-Erinnerungen und teilt Kurioses

Hamburg - Am 23. Januar startet die neue Staffel vom " Dschungelcamp " - Grund genug für Vorjahres-Teilnehmerin Nina Bott (48), in Erinnerungen zu schwelgen.

Im vergangenen Jahr nahm Nina Bott (48) am "Dschungelcamp" teil. Vor dem Start der neuen Staffel schwelgte sie nun in Erinnerungen. (Archivfoto) © RTL

Auf ihrem Instagram-Kanal erklärte die Hamburgerin am Sonntagabend, dass sie die Ankünfte der diesjährigen Kandidaten in Australien via Social Media verfolge. "Ich habe das so ein bisschen so, als würde ich das alles noch mal erleben. Und ich fieber echt so ein bisschen mit", verdeutlichte sie in ihrer Story.

Aus ihrer Sicht sei es in diesem Jahr wieder eine "spannende Runde" an Teilnehmern. "Mirja [du Mont, Anm. d. Red.] kenne ich richtig gut. Simone [Ballack] kenne ich, Hardy Krüger auch, aber eher so entfernt von irgendwelchen Veranstaltungen", berichtete die Schauspielerin.

Sie freue sich schon darauf, zu sehen, wie die Kandidaten im Camp ankommen und ob sie auch so "geflasht" seien wie sie im vergangenen Jahr. "Ich erinnere das, als wäre es gestern gewesen", betonte die frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin.

Kurios: Ihre eigene Staffel habe die 48-Jährige bis heute nicht gesehen. "Ich habe es einfach nicht hingekriegt, in dem Jahr mir die Zeit zu nehmen, aber vielleicht soll es auch nicht sein", grübelte sie. Inzwischen verspüre sie auch gar nicht mehr den Wunsch, es nachzuholen, ergänzte Nina.