Nina Bott erntet Kritik für Bikini-Pic: "Warum muss man sich so zeigen?"

Nina Bott (45) posiert am Strand. © Fotomontage: Instagram/ninabott

Die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"- Darstellerin genießt derzeit eine Auszeit mit ihrer Familie bei Sonne, Strand und Meer.

Auch ihre rund 240.000 Follower auf Instagram lässt die Schauspielerin an ihrem Urlaub teilhaben - der ein oder andere Schnappschuss fällt dabei auch etwas freizügiger aus!

Auf einer Fotoserie sitzt Nina in einem grünen Bikini im Sand, während hinter ihr die Sonne untergeht. Ein anderes Bild zeigt, wie sie in einem weißen Shirt und einer Bikini-Hose am Strand posiert. Dabei steht sie mit dem Rücken zur Kamera und präsentiert ihren knackigen Po.

"Vitamin Sea", textet die 45-Jährige dazu und macht deutlich, dass sie sich auch nach vier Kindern rundum wohl in ihrem Körper fühlt.

Auch die Follower sind von den sexy Aufnahmen begeistert! "Echt hot", "sexy Mama" oder "Traumfrau", heißt es in den unzähligen Kommentaren. Ein Nutzer scherzt: "Wow, Nina Butt". Dazu hagelt es viele Flammen- und Herzchen-Emojis.