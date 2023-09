Nina Bott über ihre Hochzeit: "Ist mir alles too much"

Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott (45) beim Radiopreis 2021. Auch 2023 war sie bei der Verleihung in Hamburg dabei. © Daniel Reinhardt/dpa

Am Rande des roten Teppichs bei der Gala der diesjährigen Verleihung des Deutschen Radiopreises haben wir mit Nina Bott über ihre anstehende Hochzeit gesprochen. Doch hat die Moderatorin überhaupt eine genaue Vorstellung davon?

"Ich habe überhaupt keine Vorstellung von meiner Traumhochzeit. Also Essen finde ich super wichtig, tolles Kleid natürlich und eine entspannte Location. Es sollen sich einfach alle wohlfühlen. Ich mag auch keinen Dresscode und Geschenklisten - ist mir alles 'too much'. Darum geht es einfach nicht, finde ich", sagte die 45-Jährige im Gespräch mit TAG24 über die anstehende Liebes-Besiegelung mit ihrem Verlobten.

So entspannt, wie sie über das Thema "Heiraten" denken, scheinen die beiden Verliebten auch die Planung des Festes anzugehen. Einen Termin gebe es nämlich auch noch nicht, wie sie uns verriet. "Wir kommen irgendwie nicht mal dazu zu planen. Also ich habe mir zehn Jahre darüber keine Gedanken gemacht und es hat sich auch jetzt nichts geändert. Also es ist nicht so, dass ich plötzlich denke: 'Wir müssen das ganz schnell über die Bühne bringen'", so die Vierfach-Mama.

"Vielleicht nächstes Jahr? Vielleicht übernächstes Jahr?"