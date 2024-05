Nina Bott teilt erste Hochzeitsfotos: "Fange jedes Mal wieder an zu heulen"

Und auch, wenn die Hamburgerin gerne in Erinnerungen schwelgt, freue sie sich nach zwei intensive Monaten des Planens mal wieder darauf, an etwas anderes als an "Törtchen, Ringe und Tanzschritte" zu denken, scherzte sie.

Die frisch verheiratete Nina Bott (46) gönnte sich am Mittwoch "ein bisschen Flitterwochen" im Garten. © Fotomontage: Instagram/ninabott

Ein großes Danke durfte in dem ersten richtigen Hochzeitspost der Schauspielerin natürlich auch nicht fehlen. Besonders ihrer Familie macht sie damit eine dicke Liebeserklärung.

"Ich liebe die Liebe und meine Familie und Freunde, die unseren 'Weddingday' für uns zu etwas Einzigartigem gemacht haben", schrieb sie.

Nach und nach wollen sie nun versuchen von Wolke sieben zurück in den Alltag zu finden. Auch wenn das nicht so einfach sei, wie sie zugab. "Ich fange jedes Mal wieder an zu heulen und werde super emotional, wenn mir jemand gratuliert. Ich bin immer noch wie in einer Blase."

Am gestrigen Mittwoch aber gönnte sich die frisch Verheiratete noch eine kleine Auszeit bei 27 Grad im heimischen Garten, auf der Sonnenliege mit befüllten Planschbecken, die sie selbst liebevoll als "ein bisschen Flitterwochen" bezeichnete.